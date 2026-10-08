В войска из СЗЧ вернулись почти три бригады дезертиров

В Вооруженные силы Украины по упрощенной программе вернулись тысячи военнослужащих, ранее самовольно покинувших части. Общая численность восстановленных в строю бойцов сопоставима с личным составом двух-трех бригад, а значительная часть опытных военных после возвращения вновь выбрала именно боевые должности.

Бойцам полностью восстановили денежное и другие виды обеспечения. Наибольшее количество фактических возвращений зафиксировали в 20-й отдельной бригаде беспилотных систем «К-2», 53-й и 63-й механизированных бригадах, 3-й штурмовой бригаде, 429-й бригаде беспилотных систем «Ахиллес», а также в бригадах Национальной гвардии «Хартия» и «Азов».

Упрощённый механизм самостоятельного выбора подразделения действовал до 20 сентября 2026 года, а в настоящее время процесс проходит по общей процедуре через обращение в Военную службу правопорядка или батальоны резерва.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

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