Do Sił Zbrojnych Ukrainy w ramach uproszczonej procedury wróciły tysiące żołnierzy, którzy wcześniej samowolnie opuścili swoje jednostki. Łączna liczba żołnierzy przywróconych do służby odpowiada liczebności dwóch–trzech brygad, a znaczna część doświadczonych wojskowych po powrocie ponownie wybrała stanowiska bojowe.

Żołnierzom w pełni przywrócono wypłaty pieniężne oraz pozostałe świadczenia. Najwięcej faktycznych powrotów odnotowano w 20. Samodzielnej Brygadzie Systemów Bezzałogowych „K-2”, 53. i 63. Brygadzie Zmechanizowanej, 3. Brygadzie Szturmowej, 429. Brygadzie Systemów Bezzałogowych „Achilles”, a także w brygadach Gwardii Narodowej „Chartia” i „Azow”.

Uproszczony mechanizm samodzielnego wyboru jednostki obowiązywał do 20 września 2026 roku. Obecnie proces odbywa się zgodnie z ogólną procedurą poprzez zgłoszenie się do Wojskowej Służby Porządku Prawnego lub batalionów rezerwowych.

Poinformowało o tym Ministerstwo Obrony Ukrainy.

W Połtawie sąd zwolnił żołnierza od odpowiedzialności za prawie 20 miesięcy samowolnego oddalenia się ze służby.

Wcześniej bezrobotny mieszkaniec obwodu wołyńskiego został skazany na sześć miesięcy więzienia za odmowę stawienia się do służby wojskowej podczas mobilizacji.

Wobec trzech radnych Rady Miasta Kijowa sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci aresztu domowego w porze nocnej. Są oni objęci postępowaniem dotyczącym uchylania się od służby wojskowej.

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