Zmobilizowani obywatele uzyskują status żołnierzy już podczas odbywania podstawowego szkolenia ogólnowojskowego (PSOG). Samowolne opuszczenie ośrodka szkoleniowego bez zgody dowódcy w określonych okolicznościach może zostać zakwalifikowane jako samowolne opuszczenie jednostki wojskowej lub miejsca służby (SZC).

W Ministerstwie Obrony podkreślono, że rozpoczęcie służby wojskowej nie zależy od uzyskania specjalności wojskowej (VOŚ), ukończenia BZWP ani skierowania do brygady bojowej.

Zgodnie z art. 5 ustawy Ukrainy nr 2232-XII dla żołnierzy szeregowych, w szczególności obywateli powołanych do służby wojskowej w trakcie mobilizacji, na okres szkolenia w jednostkach szkoleniowych lub ośrodkach przewidziano stopień wojskowy „rekrut”.

Jednocześnie moment rozpoczęcia służby wojskowej określa art. 24 tej samej ustawy. W przypadku osób zmobilizowanych służba wojskowa rozpoczyna się zazwyczaj w dniu wysłania z terytorialnego centrum rekrutacji i wsparcia społecznego (TCR i WS) do jednostki wojskowej.

Zatem odbycie podstawowego szkolenia ogólnowojskowego nie oznacza, że dana osoba nie ma jeszcze statusu żołnierza lub nie ponosi odpowiedzialności przewidzianej przez prawo.

Jak wyjaśniono w Ministerstwie Obrony, samowolne opuszczenie ośrodka szkoleniowego w trakcie podstawowego szkolenia ogólnowojskowego może nosić znamiona dezercji, o ile spełnione są warunki przewidziane przez prawo.

W szczególności chodzi o sytuacje, w których żołnierz:

świadomie opuszcza miejsce służby lub jednostkę wojskową bez zgody dowódcy ;

nie powraca do miejsca służby w ciągu trzech dni bez ważnych powodów po zakończeniu podróży służbowej, urlopu lub leczenia.

Odpowiedzialność za takie działania oraz znamiona odpowiedniego przestępstwa określa art. 407 Kodeksu karnego Ukrainy.

W związku z tym uczestnictwo w podstawowym szkoleniu ogólnowojskowym nie zwalnia żołnierzy z odpowiedzialności za samowolne opuszczenie miejsca służby. Jednocześnie kwalifikacja prawna konkretnej sytuacji zależy od okoliczności sprawy oraz od występowania przewidzianych przez prawo znamion samowolnego opuszczenia miejsca służby.

Informację tę podało Ministerstwo Obrony Ukrainy.

Przypomnijmy, że do Sił Zbrojnych Ukrainy w ramach uproszczonego programu powróciły tysiące żołnierzy, którzy wcześniej samowolnie opuścili jednostki. Łączna liczba żołnierzy przywróconych do służby jest porównywalna z liczebnością dwóch–trzech brygad, a znaczna część doświadczonych żołnierzy po powrocie ponownie wybrała właśnie stanowiska bojowe.

Rada Najwyższa Ukrainy przygotowuje się do rozpatrzenia zaktualizowanego projektu ustawy dotyczącej zaostrzenia odpowiedzialności za uchylanie się od mobilizacji oraz samowolne opuszczenie jednostki (SZC). Poinformował o tym premier Ukrainy Serhij Korecki.

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