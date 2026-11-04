W Zakarpaciu urzędnicy staną przed sądem za sprzeniewierzenie mięsa i ryb przeznaczonych dla osadzonych

W Zakarpaciu dwóch urzędników zakładu karnego nr 9 jest oskarżonych o sprzeniewierzenie produktów przeznaczonych na wyżywienie osadzonych. Zgodnie z dokumentacją spisano ponad 2 tony halibuta i 900 kilogramów wołowiny, jednak w rzeczywistości skazani i osadzeni nie otrzymali tych produktów.

Prokuratura obwodowa w Zakarpaciu przekazała już akt oskarżenia do sądu.

Z danych śledztwa wynika, że schemat ten zorganizowali były zastępca naczelnika Zakarpackiego Zakładu Karnego nr 9 oraz główny inżynier.

Przez siedem miesięcy – od grudnia 2025 r. do czerwca 2026 r. – urzędnicy wpisywali do dokumentacji nieprawdziwe informacje o wykorzystaniu produktów.

W raportach zaznaczano, że mięso i ryby przekazano do przygotowania posiłków dla osadzonych. W rzeczywistości część towaru pozostawiano w magazynie, a produkty nie trafiały do tych, dla których były przeznaczone.

W ten sposób tworzyli nadwyżki, które następnie nielegalnie wywozili z terenu zakładu. Produkty dostarczano do chłodni we wsi Wielkie Lazy w rejonie Użhorodzkim, gdzie przechowywano je w celu dalszej sprzedaży.

W trakcie śledztwa funkcjonariusze organów ścigania udokumentowali nielegalny wywóz:

39 bloków mrożonej wołowiny o łącznej wadze ponad 655 kg ;

23 kartony haka o łącznej wadze ponad 310 kg.

Podczas przeprowadzonych na podstawie nakazu przeszukań produkty te znaleziono w magazynach. Całe skonfiskowane mięso i ryby zostały następnie zwrócone do zakładu karnego.

Ogółem, zgodnie z dokumentacją, na wyżywienie osadzonych spisano ponad 2 tony haka oraz kolejne 900 kg wołowiny, których w rzeczywistości nie otrzymali.

Obu oskarżonym zarzuca się przywłaszczenie mienia poprzez nadużycie stanowiska służbowego, popełnione w wyniku wcześniejszego zmowy grupy osób w warunkach stanu wojennego. Chodzi o część 4 art. 191 Kodeksu karnego Ukrainy.

Byłemu zastępcy naczelnika placówki dodatkowo zarzuca się fałszerstwo służbowe zgodnie z ust. 1 art. 366 Kodeksu karnego Ukrainy.

W trakcie postępowania przygotowawczego obaj urzędnicy zostali zawieszeni w pełnieniu swoich funkcji.

Śledztwo prowadzili śledczy szóstego wydziału Terytorialnego Zarządu Państwowego Biura Śledczego z siedzibą we Lwowie, pod kierownictwem procesowym prokuratury obwodowej w Zakarpaciu. Wsparcie operacyjne zapewniło Wydział Bezpieczeństwa Wewnętrznego Państwowej Służby Więziennej.

Akt oskarżenia przekazano do Sądu Miejsko-Rejonowego w Użhorodzie w celu rozpatrzenia sprawy co do meritum.

Informację tę podał resort.

Wcześniej w obwodzie chmielnickim przekazano do sądu sprawę dotyczącą urzędnika Państwowej Służby Ratowniczej oraz szefa firmy budowlanej, którym zarzuca się przywłaszczenie mienia państwowego o wartości 615 tysięcy hrywien. Chodzi o materiały budowlane zakupione ze środków budżetowych na budowę garażu dla sprzętu specjalistycznego.

Policja krajowa zdemaskowała siedmiu podejrzanych, którzy – według wersji śledztwa – wykorzystywali zaufanie samotnych osób starszych, aby przywłaszczyć sobie ich nieruchomości, a także przywłaszczyli ponad 2 mln hrywien państwowej rekompensaty przeznaczonej na zakup mieszkań dla żołnierzy.

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