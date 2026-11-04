В Закарпатье чиновников будут судить за присвоение мяса и рыбы, предназначенных для заключенных

В Закарпатье двух должностных лиц учреждения исполнения наказаний № 9 обвиняют в присвоении продуктов, предназначенных для питания заключённых. Согласно документам, было списано более 2 тонн хека и 900 килограммов говядины, однако фактически эти продукты осужденные и заключенные не получили.

Закарпатская областная прокуратура уже направила обвинительный акт в суд.

По данным следствия, схему организовали бывший заместитель начальника Закарпатского учреждения исполнения наказаний № 9 и ведущий инженер.

В течение семи месяцев — с декабря 2025 года по июнь 2026 года — должностные лица вносили в документацию ложные сведения об использовании продуктов.

В отчетах указывали, что мясо и рыбу передали для приготовления пищи заключенным. На самом же деле часть товара оставляли на складе, и к тем, для кого он предназначался, продукты не попадали.

Таким образом создавались излишки, которые впоследствии незаконно вывозились с территории учреждения. Продукты доставлялись на холодильный склад в селе Великие Лазы Ужгородского района, где хранились для дальнейшей продажи.

В ходе расследования правоохранители зафиксировали незаконный вывоз:

39 блоков замороженной говядины общим весом более 655 кг ;

23 коробки хека общим весом более 310 кг.

В ходе санкционированных обысков эти продукты были обнаружены на складах. Все изъятое мясо и рыбу впоследствии вернули в учреждение исполнения наказаний.

В целом, согласно документации, для питания заключённых было списано более 2 тонн хека и ещё 900 кг говядины, которые фактически они не получили.

Обоим фигурантам инкриминируется завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения. Речь идет о ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

Бывшему заместителю начальника учреждения дополнительно инкриминируется служебный подлог по ч. 1 ст. 366 УК Украины.

В ходе досудебного расследования обоих должностных лиц отстранили от занимаемых должностей.

Расследование проводили следователи шестого отдела Территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного во Львове, под процессуальным руководством Закарпатской областной прокуратуры. Оперативное сопровождение обеспечивало УВБ ГКВС.

Обвинительный акт направлен в Ужгородский городской районный суд для рассмотрения по существу.

Об этом сообщили в ведомстве.

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