Program NMT-2027 może zostać ograniczony do trzech przedmiotów: co proponuje się zmienić
W Radzie Najwyższej zaproponowano zmianę formatu krajowego testu z wielu przedmiotów w 2027 roku.
Zamiast czterech przedmiotów kandydaci będą mogli zdawać tylko trzy: język ukraiński, matematykę i historię Ukrainy.
Według przewodniczącej podkomisji ds. szkolnictwa wyższego Julii Hryszynej większość przedstawicieli parlamentarnej komisji ds. edukacji opowiada się za utrzymaniem matematyki wśród przedmiotów obowiązkowych. Dlatego zaproponowano kompromisowe rozwiązanie — powrót do modelu NMT z 2022 roku.
W takim przypadku czwarty przedmiot do wyboru, w szczególności biologia, chemia, fizyka lub język obcy, zostanie zniesiony.
Inicjatywę tę uzasadnia się nadmiernym obciążeniem uczniów, którzy uczą się w warunkach wojny, alarmów powietrznych i przerw w dostawach energii elektrycznej. Ostateczna decyzja dotycząca formatu egzaminu NMT-2027 nie została jeszcze podjęta.
Źródło: RBC-Ukraina
Wcześniej Ukraińskie Centrum Oceny Jakości Edukacji skomentowało sytuację w obwodzie odeskim, gdzie uczestnicy Krajowego Egzaminu Wieloprzedmiotowego spędzili w centrum egzaminacyjnym prawie 13 godzin z powodu długotrwałych alarmów powietrznych. Według danych urzędu absolwentom zaproponowano przeniesienie egzaminu na dodatkową sesję, jednak odmówili oni i postanowili poczekać na zakończenie testów oraz przystąpić do NMT tego samego dnia.
W Radzie Najwyższej zarejestrowano alternatywny projekt ustawy dotyczący zmiany formatu krajowego testu wieloprzedmiotowego (NMT). Dokument przewiduje zmniejszenie liczby przedmiotów egzaminacyjnych z czterech do trzech. Matematyka będzie w tym przypadku przedmiotem do wyboru.
Komisja Rady Najwyższej Ukrainy ds. edukacji, nauki i innowacji zaleciła parlamentowi przyjęcie w zasadzie i w całości projektu ustawy nr 15440, który określa zasady przeprowadzania państwowej egzaminacji końcowej oraz kampanii rekrutacyjnej w 2027 roku. Poinformował o tym przewodniczący komisji ds. edukacji Siergiej Babak.