Program NMT-2027 może zostać ograniczony do trzech przedmiotów: co proponuje się zmienić

W Radzie Najwyższej zaproponowano zmianę formatu krajowego testu z wielu przedmiotów w 2027 roku.

Zamiast czterech przedmiotów kandydaci będą mogli zdawać tylko trzy: język ukraiński, matematykę i historię Ukrainy.

Według przewodniczącej podkomisji ds. szkolnictwa wyższego Julii Hryszynej większość przedstawicieli parlamentarnej komisji ds. edukacji opowiada się za utrzymaniem matematyki wśród przedmiotów obowiązkowych. Dlatego zaproponowano kompromisowe rozwiązanie — powrót do modelu NMT z 2022 roku.

W takim przypadku czwarty przedmiot do wyboru, w szczególności biologia, chemia, fizyka lub język obcy, zostanie zniesiony.

Inicjatywę tę uzasadnia się nadmiernym obciążeniem uczniów, którzy uczą się w warunkach wojny, alarmów powietrznych i przerw w dostawach energii elektrycznej. Ostateczna decyzja dotycząca formatu egzaminu NMT-2027 nie została jeszcze podjęta.

Źródło: RBC-Ukraina

Wcześniej Ukraińskie Centrum Oceny Jakości Edukacji skomentowało sytuację w obwodzie odeskim, gdzie uczestnicy Krajowego Egzaminu Wieloprzedmiotowego spędzili w centrum egzaminacyjnym prawie 13 godzin z powodu długotrwałych alarmów powietrznych. Według danych urzędu absolwentom zaproponowano przeniesienie egzaminu na dodatkową sesję, jednak odmówili oni i postanowili poczekać na zakończenie testów oraz przystąpić do NMT tego samego dnia.

Czytaj nas na