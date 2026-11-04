NMT-2027可能缩减至三门科目：建议进行哪些调整

乌克兰最高拉达提议调整2027年全国多学科考试的考试形式。

考生将不再参加四门科目考试，而是仅需参加三门：乌克兰语、数学和乌克兰历史。

据高等教育问题小组委员会主席尤利娅·格里希娜称，议会教育委员会的大多数代表支持将数学保留在必考科目之中。因此，提出了一个折中方案——恢复2022年的全国多学科考试模式。

在此情况下，第四门选修科目（包括生物学、化学、物理或外语）将被取消。

该倡议的理由是，在战争、空袭警报和停电的条件下，学生们的学习负担过重。关于2027年全国统一考试（НМТ）形式的最终决定尚未作出。

来源：RBC-乌克兰

此前，乌克兰教育质量评估中心就敖德萨州的情况发表了评论：由于持续的空袭警报，该州参加全国多学科考试的考生在考场内滞留了近13小时。 据该机构称，考官曾建议毕业生将考试推迟至补考期，但他们拒绝了这一提议，决定等待考试结束，并于当天参加NMT考试。

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