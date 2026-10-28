Вениславский прокомментировал слова Корецкого о демобилизации военных

Народный депутат от партии «Слуга народа» Федор Вениславский призвал премьер-министра Сергея Корецкого не использовать слово «демобилизация» в период военного положения. Так он отреагировал на заявление главы правительства о необходимости ротации военных, которые длительное время находятся на службе. В то же время Вениславский подтвердил, что власти прорабатывают возможные изменения в отношении бронирования и увольнения со службы отдельных категорий военнослужащих.

Премьер-министр ранее подчеркнул, что властям предстоит решить две важные задачи: не допустить падения экономики и дать военным более четкое понимание перспектив ротации. Корецкий обратил внимание на то, что военнослужащие длительное время находятся на службе, а часть из них получает ранения, пропадает без вести или гибнет. По его словам, необходимо учитывать эти обстоятельства и работать над ротацией тех, кто давно служит. «Существует естественная необходимость: есть раненые, есть, к сожалению, пропавшие без вести, есть, к сожалению, погибшие. Это одна часть. А вторая — это необходимость демобилизовать и обеспечить ротацию тех, кто давно служит», — заявил премьер.

В ответ Вениславский подчеркнул, что во время военного положения, по его мнению, говорить о демобилизации некорректно. Он призвал различать общую демобилизацию и увольнение со службы отдельных категорий военных. «Никакой демобилизации в принципе априори быть не может. Может быть увольнение отдельных категорий лиц, которые будут определены соответствующими законами, указами президента», — заявил народный депутат.

Власти прорабатывают изменения, касающиеся увольнения со службы

Вениславский также сообщил, что государственные органы рассматривают возможные изменения правил бронирования и увольнения с военной службы отдельных категорий лиц. По его словам, соответствующая работа продолжается, а определенные расчеты уже имеются. В то же время депутат не стал раскрывать конкретных цифр и деталей возможных изменений. «Рассматривается ли вопрос об изменении порядка призыва и увольнения с военной службы отдельных лиц? Да, рассматривается. Есть ли определенные цифры, расчеты? Да, они есть. Я их называть не могу», — сказал Вениславский.

Он добавил, что над этими вопросами работают Министерство обороны, Генеральный штаб и командование Сухопутных войск. Последнему подчиняется вертикаль территориальных центров комплектования и социальной поддержки — ТЦК и СП. По словам депутата, работа касается возможных изменений в правилах бронирования и увольнения со службы. Однако конкретных решений, сроков их принятия или перечня военнослужащих, которых они могут касаться, Вениславский не назвал.

Таким образом, заявление депутата не означает, что вопрос ротации военных снят с повестки дня. Вениславский настаивает на том, что речь идет о возможном увольнении отдельных категорий военнослужащих, а не о демобилизации в целом. В то же время власти, по его словам, продолжают прорабатывать соответствующие изменения. Федор Вениславский прокомментировал заявление Сергея Корецкого в интервью «Радио Свобода».

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