Кабмін виділив Харківській області понад 102 млн грн на оборонні витрати

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Уряд ухвалив рішення спрямувати Харківській обласній державній адміністрації 102 млн 236 тис 427 грн для потреб обласної військової адміністрації. Відповідне рішення ухвалено 26 жовтня 2026 року.

Фінансування здійснять на безповоротній основі за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету, а забезпечення відповідних видатків покладено на Міністерство фінансів України. Спрямовані грошові кошти призначені для реалізації невідкладних першочергових заходів, пов'язаних із посиленням обороноздатності держави у регіоні.

Джерело: Кабінет Міністрів України.

Кабінет Міністрів України спрямував додаткові понад 200 млн грн для будівництва військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд на запорізькому напрямку. Нагадаємо, біля Запоріжжя активно зводять фортифікаційні споруди на випадок можливого наступу російських військ, однак деякі командири вважають, що рф наразі не готова до масштабної атаки на цьому напрямку.

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