Rząd podjął decyzję o przekazaniu Administracji Obwodowej w Charkowie kwoty 102 mln 236 tys. 427 hrywien na potrzeby obwodowej administracji wojskowej. Odpowiednią decyzję podjęto 26 października 2026 roku.

Finansowanie zostanie zrealizowane na zasadzie bezzwrotnej ze środków funduszu rezerwowego budżetu państwa, a za pokrycie odpowiednich wydatków odpowiedzialne jest Ministerstwo Finansów Ukrainy. Przekazane środki finansowe są przeznaczone na realizację pilnych działań o najwyższym priorytecie, związanych ze wzmocnieniem zdolności obronnych państwa w regionie.

Źródło: Rada Ministrów Ukrainy.

Rada Ministrów Ukrainy przeznaczyła dodatkowe ponad 200 mln hrywien na budowę wojskowych obiektów inżynieryjno-technicznych i fortyfikacyjnych na kierunku zaporoskim. Przypomnijmy, że w okolicach Zaporoża aktywnie buduje się fortyfikacje na wypadek ewentualnej ofensywy wojsk rosyjskich, jednak niektórzy dowódcy uważają, że Rosja nie jest obecnie gotowa do zakrojonej na szeroką skalę ofensywy na tym kierunku.

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