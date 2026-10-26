Zelenski pośmiertnie odznaczył obrońcę Bachmutu, którego ojciec zastrzelił Parubija

Prezydent Wołodymyr Zełenski pośmiertnie odznaczył Orderem Bogdana Chmielnickiego III stopnia młodszego sierżanta Mykoły-Wiktora Scelnikowa o pseudonimie „Lemberg”, który bronił Bachmutu w składzie 93. brygady „Kholodny Jar”.

Żołnierz służył w rozpoznaniu batalionu zmechanizowanego. 19 maja 2023 roku podczas walk o Bachmut odniósł ciężkie rany. Z powodu intensywnego ostrzału koledzy nie byli w stanie go ewakuować. We wrześniu 2025 roku żołnierz został oficjalnie uznany za zaginionego w akcji.

Mykhailo-Wiktor jest synem Mykhaila Scelnikowa, podejrzanego o zabójstwo byłego przewodniczącego Rady Najwyższej Andriya Parubia. Według matki żołnierza syn prawie nie utrzymywał kontaktów z ojcem z powodu różnic poglądów.

W sumie prezydent Wołodymyr Zełenski odznaczył państwowymi odznaczeniami 674 ukraińskich żołnierzy, z czego 312 – pośmiertnie. Odpowiednie dekrety nr 1062/2026 i nr 1063/2026 z dnia 26 października opublikowano na stronie internetowej głowy państwa.

Odznaczenia przyznano za osobistą odwagę w obronie suwerenności państwowej i integralności terytorialnej Ukrainy oraz za bezinteresowne wypełnianie obowiązków wojskowych.

Wśród odznaczeń znalazły się ordery Bogdana Chmielnickiego, Daniła Galickiego oraz „Za męstwo”, a także medale „Za służbę wojskową na rzecz Ukrainy”, „Obrońcy Ojczyzny” i „Za uratowane życie”.

Pośmiertnie przyznano odznaczenie Prezydenta Ukrainy „Krzyż za zasługi bojowe” porucznikowi Olegowi Kostjukowi.

Źródło: dekrety prezydenta

Prezydent Wołodymyr Zełenski uhonorował odznaczeniami państwowymi rozpoznawców Państwowej Służby Granicznej Ukrainy. Podziękował żołnierzom za informacje wywiadowcze, przechwyty i operacje, które pomagają chronić kraj. Gratulacje złożył z okazji Dnia Wywiadu Państwowej Służby Granicznej Ukrainy, który w Ukrainie obchodzony jest 20 października.

Zełenski odznaczył ukraińskich żołnierzy z okazji Dnia Obrońców i Obrończyń Ukrainy.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odznaczył odznaczeniami państwowymi żołnierzy Sił Obrony Terytorialnej, którzy bronią Ukrainy przed rosyjską agresją.

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