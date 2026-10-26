W obwodzie żytomierskim mężczyzna wysłał żonie granat pocztą; znaleziono u niego również amunicję

W obwodzie żytomierskim organy ścigania prowadzą dochodzenie w sprawie nielegalnego obchodzenia się z amunicją po tym, jak mężczyzna wysłał żonie granat pocztą. Zgodnie z ustaleniami śledztwa mężczyzna ten nielegalnie posiadał, przechowywał i przekazywał przedmioty wybuchowe. Podczas pilnego przeszukania jego mieszkania policjanci znaleźli około dziesięciu granatów różnego pochodzenia.

W trakcie działań operacyjnych funkcjonariusze komisariatu nr 2 (m. Radomyshl) Żytomierskiego Okręgowego Oddziału Policji nr 2 odkryli w przesyłce pocztowej przedmiot przypominający granat ręczny, który podejrzany wysłał żonie wraz z artykułami gospodarstwa domowego. Zgodnie z opinią ekspertów był to ofensywny granat odłamkowy „RGO”.

Podczas przeszukania miejsca zamieszkania mężczyzny funkcjonariusze zabezpieczyli kolejne 10 przedmiotów wybuchowych, a mianowicie: dwie ofensywne i jedną obronną granat ręczny odłamkowy typu „RGO” oraz dwie obudowy takich granatów z trotylem o łącznej wadze około 200 gramów, cztery obronne granaty ręczne odłamkowe typu „F-1” oraz korpus ręcznego granatu termobarycznego „RGT”, zawierający 300 gramów mieszanki wybuchowej. Nie znaleziono żadnych dokumentów potwierdzających legalność ich przechowywania.

W ostatnich dniach śledczy z komisariatu policji nr 2 (m. Radomyshl) Zytomierskiego Zarządu Rejonowego nr 2 postawili mężczyźnie zarzut na podstawie części 1 art. 263 (Nielegalne obchodzenie się z bronią, amunicją lub materiałami wybuchowymi) Kodeksu karnego Ukrainy. Za popełnione czyny grozi mu od 3 do 7 lat pozbawienia wolności.

Trwa dochodzenie przedprocesowe w ramach postępowania karnego. W jego ramach funkcjonariusze organów ścigania ustalają pochodzenie granatów oraz motywy ich przechowywania.

Policja obwodu żytomierskiego po raz kolejny przypomina obywatelom: od 25 listopada 2024 r. weszły w życie zmiany do ustawy Ukrainy „O zapewnieniu udziału osób cywilnych w obronie Ukrainy” dotyczące udoskonalenia procedury nabywania, zgłaszania i obchodzenia się z bronią palną. Osoby, które dobrowolnie przekazały organom władzy broń, amunicję, substancje wybuchowe lub urządzenia wybuchowe, na warunkach przewidzianych w przepisach, są zwolnione z odpowiedzialności karnej.

Ponadto obecnie obowiązuje procedura zgłaszania broni przeznaczonej do odparcia i powstrzymania zbrojnej agresji przeciwko Ukrainie.

Źródło: Policja obwodu żytomierskiego.

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