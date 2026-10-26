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Wiadomości Ukraina

W pobliżu Czarnobyla zauważono stado rzadkich koni Przewalskiego

UA NEWS 26 października 2026 11:50
W pobliżu Czarnobyla zauważono stado rzadkich koni Przewalskiego

W pobliżu Czarnobyla badacz zaobserwował co najmniej osiem rzadkich koni. Zwierzęta znalazły się w kadrze podczas obserwacji dzikiej przyrody.

 

W Czarnobylskim Radiacyjno-Ekologicznym Rezerwacie Biosfery odnotowano stado rzadkich koni Przewalskiego.

Informację tę podał rezerwat, publikując odpowiednie zdjęcia. Na zdjęciach widać co najmniej 8 koni na pożółkłej trawie. Za zwierzętami, które znalazły się w obiektywie badacza Aleksandra Muzyčenka, rozciąga się jesienny las.  

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„Wśród pożółkłej trawy, pod cichym jesiennym niebem, konie Przewalskiego żyją we własnym rytmie. Pasą się, spacerują, trzymają się razem i bez pośpiechu odkrywają znane im tereny. Tutaj jesień nie jest powodem do tęsknoty za latem, ale kolejną porą dzikiego życia, w którym wszystko dzieje się tak, jak nakazuje natura” – czytamy w komunikacie.

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Źródło: Czarnobylski Radiacyjno-Ekologiczny Rezerwat Biosfery

Tymczasem w Mikołajowie schwytano tygrysicę, która uciekła z wybiegu w ogrodzie zoologicznym.

Przypomnijmy, że w Mikołajowie z wybiegu w zoo uciekła tygrysica amurska.

Wcześniej w Charkowie z ogrodu zoologicznego uciekła małpa i spacerowała po mieście. 

Na granicy ukraińsko-słowackiej fotopułapki zarejestrowały tygrysa, który uciekł z gospodarstwa we wsi Stryczawa w Zakarpaciu.

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