W pobliżu Czarnobyla zauważono stado rzadkich koni Przewalskiego
W pobliżu Czarnobyla badacz zaobserwował co najmniej osiem rzadkich koni. Zwierzęta znalazły się w kadrze podczas obserwacji dzikiej przyrody.
W Czarnobylskim Radiacyjno-Ekologicznym Rezerwacie Biosfery odnotowano stado rzadkich koni Przewalskiego.
Informację tę podał rezerwat, publikując odpowiednie zdjęcia. Na zdjęciach widać co najmniej 8 koni na pożółkłej trawie. Za zwierzętami, które znalazły się w obiektywie badacza Aleksandra Muzyčenka, rozciąga się jesienny las.
„Wśród pożółkłej trawy, pod cichym jesiennym niebem, konie Przewalskiego żyją we własnym rytmie. Pasą się, spacerują, trzymają się razem i bez pośpiechu odkrywają znane im tereny. Tutaj jesień nie jest powodem do tęsknoty za latem, ale kolejną porą dzikiego życia, w którym wszystko dzieje się tak, jak nakazuje natura” – czytamy w komunikacie.
Źródło: Czarnobylski Radiacyjno-Ekologiczny Rezerwat Biosfery
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