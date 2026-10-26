Недалеко от Чернобыля заметили стадо редких лошадей Пржевальского

Недалеко от Чернобыля исследователь зафиксировал как минимум восемь редких лошадей. Животные попали в объектив во время наблюдений за дикой природой.

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике зафиксировали табун редких лошадей Пржевальского.

Об этом сообщили в заповеднике и обнародовали соответствующие фотографии. На них можно увидеть как минимум 8 лошадей на пожелтевшей траве. За животными, попавшими в объектив исследователя Александра Музыченко, — осенний лес.

«Среди пожелтевшей травы, под тихим осенним небом лошади Пржевальского живут в своём ритме. Пасутся, прогуливаются, держатся стадом и неторопливо исследуют знакомые просторы. Здесь осень — не повод скучать по лету, а ещё одна пора дикой жизни, в которой всё происходит так, как велит природа», — говорится в сообщении.

Источник: Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник

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