Зеленский прибыл в Нидерланды для переговоров по вопросам обороны

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Нидерланды. Там он планирует встретиться с премьер-министром Робом Йеттеном, представителями украинского и нидерландского бизнеса, а также с королем Виллемом-Александром. Среди главных тем переговоров — оборонное и экономическое сотрудничество, укрепление украинской противовоздушной обороны и дальнейшая поддержка Украины.

Зеленский приехал вместе с командой, чтобы провести переговоры с премьер-министром страны Робом Йеттеном. Президент отметил, что Украина стремится укреплять партнерство с Нидерландами и усилить защиту от российских атак. В ходе встречи стороны планируют обсудить сотрудничество в области обороны и экономики, а также возможности для дальнейшей поддержки Украины. «Прибыли с командой в Нидерланды для встречи с премьер-министром Робом Йеттеном. Укрепляем наше партнерство и работаем над усилением защиты Украины», — написал Зеленский.

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Особое внимание в ходе переговоров планируется уделить украинской противовоздушной обороне. Речь идет об усилении защиты украинского неба и новых шагах, которые Нидерланды могут предпринять для поддержки Украины. «Будем говорить об оборонном и экономическом сотрудничестве, усилении украинской ПВО и новых шагах в поддержку Украины», — отметил президент.

В программе визита — встречи с представителями бизнеса и королем

Помимо переговоров с главой нидерландского правительства, в программе визита запланирована встреча с представителями украинского и нидерландского бизнеса. Она должна стать частью обсуждения экономического сотрудничества между двумя странами. Также Владимир Зеленский планирует аудиенцию у короля Нидерландов Виллема-Александра. Других подробностей о запланированных встречах президент в своём сообщении не привёл.

Визит должен стать поводом для обсуждения дальнейшего сотрудничества Украины и Нидерландов в сфере обороны, экономики и поддержки Украины. Конкретных договоренностей по итогам переговоров в сообщении о прибытии пока не объявляли. О прибытии в Нидерланды Владимир Зеленский сообщил в Facebook.

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 28 октября, совершит визит в Нидерланды. В программе запланированы встречи с премьер-министром, членами правительства, представителями бизнеса, а также аудиенция у короля.

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