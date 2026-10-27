Скандал из-за песни Степана Гиги: Fiїnka заявила о запрете

Украинская певица Fiїnka, исполнившая композицию «Алтарь» во время концерта памяти Степана Гиги, заявила, что семья артиста запретила ей петь эту песню. Об этой ситуации исполнительница рассказала после памятного мероприятия, посвященного певцу.

В то же время Никита Киселев выпустил собственную версию «Алтаря» и продолжает исполнять композицию на своих концертах. Из-за разного отношения к использованию песни вокруг неё разворачивается публичный скандал.

Fiїnka в интервью Славе Дёмину отметила, что семья Степана Гиги сообщила ей об иске в суд на Никиту Киселёва за исполнение песни. В то же время артист отреагировал на это заявление в соцсетях.

Fiїnka рассказала о конфликте и правах на песню «Алтарь»

Так, Fiїnka выбрала для вечера памяти Степана Гиги песню «Алтарь», которую она любит. По словам исполнительницы, её семья также очень любила творчество Степана Гиги, поэтому она с радостью согласилась выступить на вечере его памяти.

Однако ни она, ни другие артисты не знали, что песни будут повторяться. К тому же после концерта выпускать композицию в собственном исполнении нельзя было.

«Я не знала, что там все песни будут повторяться. Это никто… Для всех артистов это был сюрприз, что там по двое, трое будут петь одну и ту же песню. Никита Киселев и Ivan NAVI спели. И наша устная договоренность была такая, что мы споем и всё. Её нельзя выпускать, с ней ничего нельзя делать. Это исключительно для вечера памяти», — отметила певица.

Fiїnka отметила, что её версия песни «Алтарь» быстро стала вирусной в соцсетях. Певица также понимала, что после концерта памяти Степана Гиги запись исполнения песни «Алтарь» всё равно будут распространять в сети. Чтобы другие не зарабатывали на этой композиции, она решила официально выпустить свою версию и предложила семье артиста разделить роялти пополам.

«Я обратилась к семье и сказала: „Слушайте, давайте мы её выпустим, потому что когда она выйдет в эфир — ведь она же должна выйти на „Суспильном“ — люди всё равно вырвут этот фрагмент, и кто-то другой будет монетизировать его в тех Telegram-каналах. Ну, это глупо. Давайте разделим роялти 50 на 50 и будем жить так». Они согласились, дали добро. И я так поняла, что они договорились с Никитой», – отметила певица.

Несмотря на то, что Fiїnka выпустила песню, исполнять её на концертах она не имела права. Однако признавала, что эта песня принесла бы ей успех на концертах, где зрители всегда просят её спеть.

Никита Киселев также стал вирусным в сети со своей версией песни «Алтарь», однако артист не только выпустил композицию, но и снял к ней клип, а сейчас исполняет её на своих концертах. «Сразу скажу, что насчёт Никиты я понятия не имею. У меня к нему нет никаких претензий, никаких вопросов. По крайней мере, Никита Киселёв сейчас сделал на этом карьеру. У него действительно получилось. Но смотрю, он снял и клип. И мне выдает кучу таргета, что он продает концерты под эту песню», — сказала Fiїnka.

В то же время семья Степана Гиги заявила певице, что подала в суд на Никиту Киселёва. Сама же Fiїnka не общалась с Никитой Киселёвым по поводу прав на песню «Алтарь». «А семья Гиги говорит мне, что они подали на него в суд за использование песни. То есть что мне нельзя её использовать, потому что на меня тоже подадут в суд. Ну, я же как добропорядочный артист. Они говорят, что это наша, ну, наша такая просьба. Папа не хотел, чтобы пели. С Никитой, типа, ради меня судятся. Всё, я её не исполняю. Уважаю их просьбу. А Никита поёт и поёт повсюду. Получается, кого-то немного обманули», — отметила артистка.

Fiїnka рассказала, что однажды исполнила песню «Алтарь» на концерте, ведь зрители постоянно просили её исполнить эту композицию. После выступления представители семьи Степана Гиги заявили, что певица нарушила их договоренность. В то же время, по словам Fiїnka, в суд на неё не подавали, а Никита Киселёв продолжает исполнять эту песню.

«У меня вопрос: «Зачем?» Почему не сказать мне правду или вообще что конкретно мне нельзя исполнять? Сначала я действительно с уважением отнеслась к их просьбе и подумала: «Ну, если у людей действительно идет судебный процесс, может, это продлится какое-то время, но это уже перерастает в какие-то такие вещи… Я, если честно, уже сдалась. Мне это не нужно», – подытожила звезда.

Реакция Никиты Киселёва После комментария Fiїnka Никита Киселев вышел на связь и прокомментировал ситуацию. По его словам, он обладает всеми необходимыми правами на исполнение песни «Алтарь». «Хочу раз и навсегда дать четкий ответ: все необходимые документы подписаны с правообладателем. Использование песни оформлено документально и осуществляется официально, с соблюдением всех согласованных условий. Релиз состоялся через лейбл, на котором публиковался Степан при жизни, а весь процесс сопровождался постоянной коммуникацией с юристами», — заявил певец. Также артист отметил, что проверил данные и убедился, что исков против него в системе нет. «Мы также проверили информацию о суде: по имеющимся у нас данным, на сегодняшний день судебных разбирательств по поводу использования мной песни «Алтарь» не открыто и не может быть. Я с уважением отношусь к творческому наследию Степана Гиги и его семьи. Прошу не спекулировать на этой теме и не распространять непроверенную информацию», — добавил он.

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