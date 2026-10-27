斯捷潘·吉吉的歌曲引发争议：Fiїnka宣布禁播

在斯捷潘·吉吉纪念音乐会上演唱了歌曲《祭坛》的乌克兰歌手Fiїnka表示，这位艺术家的家属曾禁止她演唱这首歌。 这位歌手在纪念该歌手的追思活动结束后讲述了这一情况。

与此同时，尼基塔·基谢廖夫（Nikita Kiselev）发布了自己翻唱的《祭坛》版本，并继续在自己的演唱会上演唱这首歌。由于各方对这首歌的使用态度不一，围绕该曲的公众争议正愈演愈烈。

菲伊卡在接受斯拉瓦·德奥明采访时指出，斯捷潘·吉吉的家人已告知她，将因尼基塔·基谢廖夫演唱该歌曲而对其提起诉讼。与此同时，这位歌手也在社交媒体上对此声明作出了回应。

Fiїnka谈及这场冲突及歌曲《祭坛》的版权问题

Fiїnka为斯捷潘·吉吉的追思会选唱了她非常喜欢的歌曲《祭坛》。 据这位歌手称，她的家人也非常喜爱斯捷潘·吉吉的作品，因此她欣然同意在纪念晚会上献唱。

然而，无论是她还是其他艺术家，都不知道现场会出现歌曲重复的情况。此外，演出结束后，他们也不被允许发布自己演绎的该曲目。

“我当时并不知道现场所有歌曲都会被重复演唱。这谁都……对所有艺人来说，看到两三人轮流演唱同一首歌，这确实是个意外。尼基塔·基谢廖夫和Ivan NAVI都演唱了。 而我们的口头约定是：我们只是唱一唱，仅此而已。这首歌不能发行，也不能做任何其他用途。它仅限于当晚的纪念活动，”这位女歌手指出。

Fiїnka指出，她演唱的《祭坛》版本很快就在社交媒体上疯传。 这位歌手也明白，在斯捷潘·吉吉的纪念音乐会结束后，《祭坛》的演唱录音终究会在网上流传开来。 为了防止他人利用这首歌曲牟利，她决定正式发行自己的版本，并提议与这位艺术家的家人平分版税。

“我联系了他的家人，说：‘看，让我们来发行这首歌吧，因为一旦播出——毕竟它肯定会在公共电视台播出——人们还是会截取这段片段，然后有人会在Telegram频道上靠它牟利。 这未免太蠢了。咱们把版税五五分成，就这样过日子吧。”他们同意了，真的同意了。我理解为，他们是和尼基塔达成的共识，”这位歌手说道。

尽管Fiїnka发行了这首歌，但她无权在演唱会上演唱。不过她承认，这首歌本可以在演唱会上为她带来成功，因为观众总是要求她演唱这首歌。

尼基塔·基谢廖夫也凭借自己翻唱的《祭坛》在网上走红，但这位艺人不仅发行了这首歌曲，还为此制作了MV，目前还在自己的演唱会上演唱这首歌。 “我先说清楚，关于尼基塔那件事，我完全搞不懂。我对他没有任何不满，也没有任何疑问。至少尼基塔·基谢廖夫现在靠这首歌在事业上大获成功了。他真的火了。 但我看到，他还制作了MV。而且我不断收到大量广告推送，显示他正靠这首歌的演唱会门票大卖”，Fiїnka说道。

与此同时，斯捷潘·吉加的家人向这位歌手表示，他们已对尼基塔·基谢廖夫提起诉讼。而Fiїnka本人并未就歌曲《祭坛》的版权问题与尼基塔·基谢廖夫进行过沟通。 “吉加家族告诉我，他们已因歌曲使用问题起诉了他。也就是说，我不能使用这首歌，否则也会被起诉。毕竟，我作为一名守规矩的艺人。他们说这是我们的，嗯，我们的请求。 爸爸不希望这首歌被传唱。他们好像是冲着尼基塔，为了我才去打官司的。算了，我不唱这首歌了。我尊重他们的请求。而尼基塔却到处都在唱这首歌。看来，他们稍微有点搞错了对象，”这位女艺人指出。

Fiїnka透露，有一次她在演唱会上演唱了歌曲《祭坛》，因为观众一直要求她演唱这首歌。 演出结束后，斯捷潘·吉加的家人代表声称这位歌手违反了他们的约定。不过，据Fiїnka所说，对方并未对她提起诉讼，而尼基塔·基谢廖夫仍在继续演唱这首歌。

“我有疑问：‘这到底是为了什么？’为什么不直接告诉我真相，或者具体告诉我哪些歌我不能唱？ 起初我确实尊重了他们的请求，心想：‘好吧，如果他们真的还在打官司，可能需要一段时间，但这已经演变成这种地步了……老实说，我已经受够了。 我不需要这样，”这位明星总结道。

尼基塔·基谢廖夫的反应 在Fiїnka发表评论后，尼基塔·基谢廖夫联系了媒体并就此事发表了看法。据他称，他拥有演唱歌曲《祭坛》所需的所有权利。 “我想一劳永逸地给出明确答复：所有必要的文件都已与版权所有者签署。这首歌的使用已通过书面文件正式办理，并严格遵守了所有商定的条件。 该歌曲是通过斯捷潘生前签约的唱片公司发行的，整个过程中我们始终与律师保持着密切沟通，”这位歌手表示。 此外，这位艺术家还指出，他已核查相关数据，并确认系统中不存在针对他的诉讼。 “我们还核查了有关诉讼的信息：根据我们掌握的数据，截至今日，针对我使用歌曲《祭坛》一事，尚未启动任何诉讼程序，也不可能启动。我尊重斯捷潘·吉吉及其家人的艺术遗产。 请大家不要对此话题进行揣测，也不要传播未经核实的信息，”他补充道。

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