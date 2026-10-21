Украинские энергокомпании призвали международных партнеров ускорить оказание помощи до наступления зимы

Ведущие украинские энергетические компании выступили с совместным заявлением в адрес международных партнеров с призывом срочно ускорить оказание помощи и усилить санкционное давление на Россию. Обращение подписали Группа «Нафтогаз», НЭК «Укрэнерго», НАЭК «Энергоатом», ОГТСУ и ЧАО «Укргидроэнерго».

Энергетики подчеркивают, что систематические российские удары по объектам генерации, передачи электроэнергии, газовой инфраструктуре и системам теплоснабжения создают угрозы не только для предстоящего отопительного сезона, но и для ядерной и радиационной безопасности.

Компании сформулировали пять приоритетных направлений необходимой поддержки: усиление противовоздушной обороны и физической защиты объектов, ускорение поставок оборудования и финансирования, обеспечение возможностей для импорта газа и электроэнергии, привлечение льготного финансирования и страхование военных рисков, а также более жесткие санкции против российского нефтегазового сектора.

В заявлении подчеркивается, что защита украинской энергосистемы напрямую влияет на общую безопасность всей Европы, а оперативность помощи должна соответствовать масштабам и скорости вражеских атак.

Источник: Укринформ.

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