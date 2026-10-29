Były sędzia Tandir został skazany na 9 lat pozbawienia wolności za śmiertelny wypadek drogowy

Były sędzia Ołeksij Tandir został skazany na dziewięć lat pozbawienia wolności za wypadek drogowy, w wyniku którego zginął żołnierz Gwardii Narodowej Ukrainy.

Tandyr będzie mógł jeszcze odwołać się od wyroku w sądzie apelacyjnym.

Biuro Prokuratora Generalnego poinformowało, że ekspertyza wykazała, iż Tandir zaczął hamować dopiero tuż przed zderzeniem. Po wypadku odmówił poddania się badaniu na obecność alkoholu, a podczas przymusowego pobrania próbek biologicznych próbował je podmienić wodą i śliną.

„Rozpatrzenie sprawy wiązało się z licznymi próbami przeciągania postępowania. Na wniosek obrony nie odbyło się ponad 50 rozpraw sądowych, zgłoszono ponad 30 wniosków o wyłączenie sędziego i prokuratora. Oskarżony próbował również wyjść z aresztu poprzez mobilizację, jednak sąd nie uwzględnił tego wniosku” – zaznaczono w komunikacie.

Wcześniej oskarżony o potrącenie żołnierza Gwardii Narodowej, były sędzia Tandyr, wygłosił ostatnie słowo.

Przypomnijmy, że w nocy z 25 na 26 maja 2023 r. nietrzeźwy przewodniczący Sądu Rejonowego w Makarowie w obwodzie kijowskim Ołeksij Tandir potrącił na śmierć 23-letniego żołnierza Gwardii Narodowej na posterunku kontrolnym.



Wyższa Rada Wymiaru Sprawiedliwości wyraziła zgodę na zatrzymanie Tandira w areszcie. Następnie środek zabezpieczający potwierdził również Sąd Apelacyjny, do którego Tandyrow złożył odwołanie.

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