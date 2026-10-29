Бывшую судью Тандира приговорили к 9 годам лишения свободы за ДТП со смертельным исходом

Бывший судья Алексей Тандир был приговорен к девяти годам лишения свободы за дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб военнослужащий Национальной гвардии Украины.

Тандир еще сможет обжаловать приговор в апелляционной инстанции.

Офис генерального прокурора сообщил, что экспертиза установила: Тандир начал тормозить лишь перед столкновением. После ДТП он отказался от проверки на состояние опьянения, а во время принудительного взятия биологических проб пытался подменить их водой и слюной.

«Рассмотрение дела сопровождалось многочисленными попытками затянуть процесс. По ходатайствам защиты не состоялось более 50 судебных заседаний, было заявлено более 30 отводов судье и прокурору. Обвиняемый также пытался выйти из-под стражи путем мобилизации, однако суд не удовлетворил это ходатайство», — отметили там.

Ранее обвиняемый в наезде на нацгвардейца экс-судья Тандир выступил с последним словом.

Напомним, в ночь на 26 мая 2023 года нетрезвый председатель Макаровского районного суда Киевской области Алексей Тандир сбил насмерть 23-летнего служащего Национальной гвардии на блокпосту.



Высший совет правосудия дал согласие на содержание Тандира под стражей. Затем меру пресечения подтвердил и Апелляционный суд, куда Тандир обращался с протестом.

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