Francja pomoże Ukrainie w rehabilitacji i zatrudnieniu weteranów

Francja zaangażuje się w rozwój systemu rehabilitacji ukraińskich weteranów, będzie wspierać ich zatrudnienie oraz pomagać rodzinom poległych obrońców. Te obszary współpracy zostały uwzględnione w dziesięcioletnim planie działania, który przedstawiciele Ukrainy i Francji podpisali w Paryżu.

Poinformował o tym minister ds. weteranów Ukrainy Witalij Kim.

Dokument, obejmujący lata 2026–2035, minister podpisał wraz z francuską minister delegowaną ds. weteranów Alice Rufo.

„Jest to plan konkretnych wspólnych działań Ministerstwa ds. Weteranów oraz francuskiego Ministerstwa Sił Zbrojnych i ds. Weteranów na najbliższe 10 lat. Przechodzimy od ogólnych ustaleń do praktycznych kroków, które powinny przynieść konkretne rezultaty dla ukraińskich weteranów i ich rodzin” – zaznaczył Kim.

Rehabilitacja, zatrudnienie i wsparcie dla przedsiębiorstw prowadzonych przez weteranów

Jednym z kluczowych obszarów współpracy będzie rehabilitacja medyczna i psychologiczna ukraińskich żołnierzy.

Francja będzie wspierać szkolenie ukraińskich lekarzy i psychologów, organizację staży w szpitalach wojskowych oraz rozwój programów rehabilitacji rodzinnej i długoterminowej.

Szczególną uwagę poświęci się powrotowi weteranów do życia cywilnego. W szczególności porozumienia przewidują szkolenie specjalistów do pracy z rannymi żołnierzami, wspieranie zatrudnienia, pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw przez weteranów oraz udoskonalenie systemu opieki nad weteranami.

Ponadto Ukraina i Francja będą wymieniać się doświadczeniami w zakresie ustawodawstwa i ochrony praw rodzin poległych żołnierzy.

Kolejnym kierunkiem współpracy jest zagospodarowanie pomników wojskowych i cmentarzy oraz rozwój kultury oddawania hołdu poległym obrońcom.

Źródło: Witalij Kim

Wcześniej Witalij Kim złożył sprawozdanie z pierwszych stu dni pełnienia funkcji ministra ds. weteranów.

Rząd uruchamia szeroko zakrojony program pomocy mieszkaniowej dla weteranów.

W Ukrainie ruszył pilotażowy projekt, w ramach którego określone kategorie weteranów i weteranek mogą bezpłatnie korzystać z długoterminowej opieki medycznej. Usługa ta jest przeznaczona dla osób, które z powodu ran, urazów lub ciężkich chorób wymagają stałej opieki medycznej, rehabilitacyjnej i społecznej.

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