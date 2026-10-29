Bogdan Benjuk uznał wyrok dożywotniego więzienia dla mordercy Iryny Faryon za sprawiedliwy

Aktor Bogdan Benjuk uważa, że dożywotnie więzienie dla Wiaczesława Zinchenka, skazanego w sprawie o zabójstwo lingwistki Iryny Farion, jest sprawiedliwym wyrokiem.

„Dożywocie – to sprawiedliwe. Zabił osobę publiczną, i to jeszcze taką…”, – zauważył Benjuk, komentując wyrok.

„To najwyższa kara – dożywocie. Kiedyś była kara śmierci przez rozstrzelanie, ale ją zniesiono, dzięki Bogu, a może jednak nie dzięki Bogu. Ale dożywocie – to sprawiedliwe. Zabił osobę publiczną, i to taką jak Iryna Farion” – powiedział aktor. Jednocześnie aktor zwrócił uwagę na proces sądowy, który przeciągał się przez dwa lata: „Dziwne tylko, że to ciągnęło się dwa lata. Co się tam działo i dlaczego tak długo wydawano wyrok?” – zauważył artysta.

Były poseł przyznał, że nie boi się o swoje życie z powodu własnych patriotycznych poglądów politycznych. Jednocześnie wezwał innych, by brali przykład z Iryny Farion. „Przecież mamy teraz wojnę. Mogę iść po Kijowie, bomba wybuchnie – i po wszystkim. Powiedzą: za co zginął Benjuk? Za Ukrainę, czy jak? Oczywiście, że się nie boję, przecież jesteśmy we własnym kraju. Jeszcze potem napiszecie, że Benjuk się bał. Czego się bać? Nie ma tu nawet o czym mówić. Lepiej brać przykład i być takimi patriotami jak Faryon, której, niestety, już nie ma” – powiedział.

Bogdan Benjuk podkreślił również, że stanowisko lingwistki nie było bezkompromisowością, lecz przejawem patriotyzmu. „Dlaczego bezkompromisowe? To się nazywa patriotyzm. Zapytajcie dowolnego Rosjanina, jak będzie bronił tego, co swoje, albo Polaka. A my z jakiegoś powodu mamy do tego tak niejednoznaczne podejście. Mówiła słuszne rzeczy, a teraz dzieje się dokładnie to samo, o czym mówiła. Lepiej być takimi patriotami jak Farion” – powiedział były poseł.

Taką opinię w wywiadzie dla „Glavkomu” wyraził aktor teatralny i filmowy, były poseł Bogdan Benjuk, który wraz z polityczką należał do tej samej partii.

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