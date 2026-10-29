演员博格丹·贝纽克认为，对因谋杀语言学家伊琳娜·法里昂一案被判刑的维亚切斯拉夫·津琴科判处无期徒刑是公正的。

“无期徒刑是公正的。他杀害了一位公众人物，而且还是这样一位……”贝纽克在评论该判决时表示。

“这是最重的刑罚——无期徒刑。 以前还有枪决，但已被废除，感谢上帝——不过，也许也不该感谢上帝。但无期徒刑是公正的。他杀害了一位公众人物，而且还是像伊琳娜·法里翁这样的公众人物，”这位演员表示。 与此同时，这位演员也提到了这场拖延了两年之久的庭审：“唯一令人费解的是，这案子竟然拖了两年。期间到底发生了什么，为什么宣判花了这么久？”这位艺术家指出。

这位前议员坦言，自己并不因自身的爱国政治观点而担心生命安全。同时，他呼吁其他人以伊琳娜·法里翁为榜样。“毕竟我们现在正处于战争状态。 我走在基辅街头，如果炸弹突然爆炸——那就完了。人们会问：贝纽克是为了什么牺牲的？是为了乌克兰吗？还是别的？显然，我不害怕，毕竟我们是在自己的国家。 到时候你们还会写说贝纽克很害怕。有什么好怕的？这根本没什么好说的。最好以法里昂为榜样，成为像她那样的爱国者——可惜她已经不在了，”他说道。

博格丹·贝纽克还强调，这位语言学家的立场并非不妥协，而是爱国主义的体现。“为什么说是毫不妥协？这叫爱国主义。 问问任何一个莫斯科人，他会如何捍卫自己的利益，或者波兰人会怎么做。而我们不知为何，对此却抱有如此模棱两可的态度。她当时说出了正确的话，现在正在发生的一切，正是她当时所预言的。 最好能像法里翁那样做一名爱国者，”这位前议员说道。

戏剧和电影演员、前议员博格丹·贝纽克在接受《格拉夫科姆》采访时表达了这一观点，他曾与这位女政治家同属一个政党。

博格丹·贝纽克呼吁在乌克兰全面禁止使用俄语。

博格丹·贝纽克透露了波多利剧院演员的收入情况。

博格丹·贝纽克的孙子已经长大，身高已超过他那位著名的祖父。

贝纽克的儿子在成功答辩后加入了乌克兰武装部队。

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