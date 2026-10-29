Богдан Бенюк назвал справедливым пожизненный приговор убийце Ирины Фарион

Актер Богдан Бенюк считает справедливым пожизненное заключение Вячеслава Зинченко, которого осудили по делу об убийстве лингвиста Ирины Фарион.

«Пожизненное — это справедливо. Он убил общественного деятеля, да еще и такого…», — отметил Бенюк, комментируя приговор.

«Это самая высокая мера наказания — пожизненное заключение. Раньше была смертная казнь, но её отменили, слава Богу, а, может, и не слава Богу. Но пожизненное — это справедливо. Он убил общественного деятеля, да ещё и такого, как Ирина Фарион», — высказался актёр. В то же время актер обратил внимание на судебный процесс, который затянулся на два года: «Только странно, что это тянулось два года. Что там происходило и почему так долго выносили приговор?» — заметил артист.

Экс-депутат признался, что не боится за свою жизнь из-за собственных патриотических политических взглядов. В то же время призвал других брать пример с Ирины Фарион. «Да у нас сейчас война. И я могу идти по Киеву, бомба взорвётся — и всё. Скажут: Бенюк погиб за что? За Украину или как? Конечно, я не боюсь, мы же в своей стране. Еще потом напишете, что Бенюк боялся. Чего бояться? Здесь даже не о чем говорить. Лучше брать пример и быть такими патриотами, как Фарион, которой, к сожалению, уже нет», — высказался он.

Богдан Бенюк также подчеркнул, что позиция лингвистки была не бескомпромиссностью, а проявлением патриотизма. «Почему бескомпромиссная? Это называется патриотизм. Спросите любого москаля, как он будет защищать своё, или поляка. А мы почему-то у себя имеем такое неоднозначное отношение к этому. Она озвучивала правильные вещи, сейчас происходит всё то же самое, о чём она говорила. Лучше быть такими патриотами, как Фарион», – сказал экс-депутат.

Такое мнение в интервью «Главкому» высказал актёр театра и кино, экс-депутат Богдан Бенюк, который вместе с политиком входил в одну партию.

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