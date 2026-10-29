Po pięciu dniach bez prądu w Konotopie przywrócono dostawy energii elektrycznej

W Konotopie w obwodzie sumskim przywrócono dostawy energii elektrycznej po pięciu dniach bez prądu. Miasto znów jest zasilane energią elektryczną po długotrwałej przerwie w dostawach.

„Wszyscy odbiorcy w Konotopie mają znowu prąd. Obecnie energia elektryczna jest dostarczana na zmianę. Kolejność jej dostarczania regulują pracownicy energetyki” – czytamy w komunikacie.

Informację tę przekazała spółka NEC „Ukrenergo” na Telegramie.

Przypomnijmy, że Konotop już piąty dzień pozostaje bez prądu po rosyjskich atakach, istnieje zagrożenie niedoborem oleju napędowego.

Wideo: Konotop czwartą dobę bez prądu po rosyjskich atakach.

W Konotopie obiecują całkowite przywrócenie dostaw energii elektrycznej do końca doby.

Czytaj nas na