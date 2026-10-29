Після п’яти днів без електрики в Конотопі відновили постачання світла

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У Конотопі Сумської області відновили електропостачання після п’яти діб без світла. Місто знову отримує електроенергію після тривалого знеструмлення.

"Усі споживачі в Конотопі знову зі світлом. Наразі електроенергія подається почергово. Порядок та черговість її подачі регулюють енергетики", - йдеться у повідомленні.

Про це повідомляє НЕК "Укренерго" у Телеграмі.

Нагадаємо, що Конотоп п’ятий день без світла після російських ударів, є загроза дефіциту дизеля.

Відео: Конотоп четверту добу без світла після російських ударів.

У Конотопі до кінця доби обіцяють повністю відновити електропостачання.

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