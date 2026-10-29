После пяти дней без электричества в Конотопе возобновили подачу света

В Конотопе Сумской области восстановили электроснабжение после пяти суток без света. Город вновь получает электроэнергию после длительного отключения.

«Все потребители в Конотопе снова с светом. В настоящее время электроэнергия подается поочередно. Порядок и очередность её подачи регулируют энергетики», — говорится в сообщении.

Об этом сообщает НЭК «Укрэнерго» в Telegram.

Напомним, что Конотоп пятый день без света после российских ударов, существует угроза дефицита дизельного топлива.

Видео: Конотоп четвертые сутки без света после российских ударов.

В Конотопе до конца суток обещают полностью восстановить электроснабжение.

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