28 października 2026 roku na alei Wolności w Łucku odnotowano przypadek prawdopodobnego nadużycia uprawnień służbowych przez żołnierzy TCC i SP podczas ćwiczeń alarmowych. Informację tę przekazało Przedstawicielstwo Pełnomocnika Rady Najwyższej ds. Praw Człowieka w obwodzie wołyńskim.

W przedstawicielstwie podkreślono, że okoliczności użycia siły fizycznej wymagają odpowiedniej oceny prawnej.

Na podstawie analizy materiałów wideo rozpowszechnionych w mediach odnotowano, jak mężczyzna został siłą wciągnięty do samochodu marki Mercedes-Benz. Ponadto, według dostępnych informacji, podczas manewrowania pojazdem doszło do naruszenia przepisów ruchu drogowego oraz uszkodzenia prywatnego samochodu.

Wymienione okoliczności mogą świadczyć o naruszeniu przepisów prawa podczas przeprowadzania działań mobilizacyjnych i wymagają odpowiedniego zbadania oraz oceny prawnej przez właściwe organy.

Działania mobilizacyjne powinny być prowadzone wyłącznie w granicach uprawnień określonych przez prawo, z poszanowaniem praw i wolności człowieka. Wypełnianie obowiązków służbowych nie uzasadnia stosowania przemocy fizycznej ani naruszania przepisów prawa.

Przedstawicielstwo Rzecznika Praw Człowieka w obwodzie wołyńskim monitoruje kwestię przestrzegania praw człowieka w regionie i podkreśla konieczność odpowiedniej reakcji na zgłoszenia dotyczące ewentualnych naruszeń praw i wolności człowieka.

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