В Луцке проверяют возможное превышение полномочий военными ТЦК

28 октября 2026 года на проспекте Воли в Луцке был зафиксирован случай вероятного превышения служебных полномочий военнослужащими ТЦК и СП во время мероприятий по оповещению. Об этом сообщило Представительство Уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Волынской области.

В представительстве подчеркнули, что обстоятельства применения физической силы требуют надлежащей правовой оценки.

По результатам анализа видеоматериалов, распространенных в СМИ, зафиксировано, как мужчину с применением физической силы силой затаскивают в автомобиль марки Mercedes-Benz. Кроме того, при маневрировании транспортным средством, по имеющейся информации, были нарушены правила дорожного движения и поврежден частный автомобиль.

Приведенные обстоятельства могут свидетельствовать о нарушении требований законодательства при проведении мобилизационных мероприятий и требуют надлежащей проверки и правовой оценки со стороны компетентных органов.

Проведение мобилизационных мероприятий должно осуществляться исключительно в пределах полномочий, определенных законом, с соблюдением прав и свобод человека. Исполнение служебных обязанностей не оправдывает применение физического насилия или нарушение требований законодательства.

Представительство Уполномоченного в Волынской области держит на контроле вопрос соблюдения прав человека в регионе и подчеркивает необходимость надлежащего реагирования на сообщения о возможных нарушениях прав и свобод человека.

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