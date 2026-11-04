SkyForce кодифікувала нові оптоволоконні FPV-дрони Cronus та Hera

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Українська компанія SkyForce завершила випробування та кодифікувала два нові оптоволоконні FPV-дрони — Cronus 13″ і Hera 15″ із котушками зв'язку на 25 та 30 км.

Обидві моделі розроблені у версіях із денними та нічними камерами і вже підготовлені до замовлень для використання на фронті.

CRONUS 13″ — FPV-безпілотник з оптоволоконним каналом керування та котушкою довжиною 25 км. За даними виробника, він оснащений аналоговим відеосигналом, має крейсерську швидкість 60 км/год і здатний перебувати в повітрі до 24 хвилин. На Brave1 Market представлені версії дрона з денною та нічною камерами. Вартість модифікації з денною камерою — понад 102 000 грн, а з нічною — 136 000 грн. Також CRONUS 13″ можна замовити у складі безпілотного комплексу, ціна якого становить 10 млн грн.

Інша розробка компанії — FPV-дрон HERA 15″, оснащений оптоволоконною котушкою на 30 км. За словами розробників, безпілотник має крейсерську швидкість 60 км/год, може нести корисне навантаження масою до 3 кг та перебувати в повітрі до 28 хвилин.

Джерело: LIGA.net.

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