SkyForce 推出了新款光纤 FPV 无人机 Cronus 和 Hera

乌克兰公司SkyForce已完成两款新型光纤FPV无人机——Cronus 13″和Hera 15″的测试并正式投入生产，这两款机型配备的通信线圈通信距离分别为25公里和30公里。

这两款机型均推出了配备日间和夜间摄像头的版本，并已准备好接受订单，用于前线作战。

CRONUS 13″是一款配备光纤控制通道和25公里通信线圈的FPV无人机。 据制造商称，该机型配备模拟视频信号，巡航速度为60公里/小时，续航时间可达24分钟。Brave1 Market上提供了配备日间和夜视摄像头的版本。 配备日间摄像头的版本售价超过102,000格里夫纳，配备夜视摄像头的版本售价为136,000格里夫纳。此外，CRONUS 13″也可作为无人机系统的一部分进行订购，该系统的价格为1000万格里夫纳。

该公司的另一款产品是FPV无人机HERA 15″，配备了30公里传输距离的光纤线圈。 据研发人员介绍，该无人机巡航速度为60公里/小时，可承载重达3公斤的有效载荷，续航时间最长可达28分钟。

来源：LIGA.net。

此前，乌克兰国防部已批准“沙布利亚”MK19(M)远程控制作战模块在部队中投入使用。该模块配备了40毫米口径的MK19自动榴弹发射器。

近日，乌克兰国防部国防采购局（DOT）已就乌克兰国防军2026年战术耳机需求完成了全部采购合同签订。总计采购了4万套装备。

需要指出的是，乌克兰国防部下属的国防采购局（DOT）已就2026–2027年冬季，乌克兰武装部队和国家运输特勤局99.5%的冬季服装及装备需求签订了供货合同。

乌克兰国防部已对“天际”（Nebokray）移动维修车间进行规范化管理，并批准其在乌克兰武装部队（ZSU）中投入使用。该系统专用于无人机的维修和保养。

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