Ukraińska firma SkyForce zakończyła testy i wprowadziła do produkcji dwa nowe drony FPV z łącznością światłowodową — Cronus 13″ i Hera 15″, wyposażone w cewki łączności o zasięgu 25 i 30 km.

Oba modele zostały opracowane w wersjach z kamerami dziennymi i nocnymi i są już gotowe do realizacji zamówień na potrzeby frontu.

CRONUS 13″ — dron FPV z światłowodowym kanałem sterowania i zwojem o długości 25 km. Według danych producenta jest on wyposażony w analogowy sygnał wideo, osiąga prędkość przelotową 60 km/h i może pozostawać w powietrzu do 24 minut. Na platformie Brave1 Market dostępne są wersje drona z kamerą dzienną i nocną. Cena wersji z kamerą dzienną wynosi ponad 102 000 UAH, a z kamerą nocną — 136 000 UAH. Model CRONUS 13″ można również zamówić w ramach kompleksu bezzałogowego, którego cena wynosi 10 mln UAH.

Kolejnym projektem firmy jest dron FPV HERA 15″, wyposażony w szpulę światłowodu o zasięgu 30 km. Według twórców dron osiąga prędkość przelotową 60 km/h, może przewozić ładunek o masie do 3 kg i pozostawać w powietrzu do 28 minut.

Źródło: LIGA.net.

Wcześniej Ministerstwo Obrony Ukrainy dopuściło do użytku w siłach zbrojnych zdalnie sterowany moduł bojowy Szabla MK19(M). Jest on wyposażony w automatyczny granatnik MK19 kalibru 40 mm.

Niedawno Agencja Zakupów Obronnych DOT w pełni zrealizowała zamówienie na taktyczne słuchawki dla Sił Obronnych Ukrainy na rok 2026. Łącznie zakupiono 40 tysięcy sztuk sprzętu.

Przypomnijmy, że Agencja Zakupów Obronnych DOT Ministerstwa Obrony Ukrainy zawarła umowy na dostawę 99,5% zgłoszonego zapotrzebowania Sił Zbrojnych Ukrainy oraz Państwowej Specjalnej Służby Transportu na odzież zimową i wyposażenie na sezon 2026–2027.

Ministerstwo Obrony skodyfikowało i dopuściło do użytku w Siłach Zbrojnych Ukrainy (SZU) mobilne warsztaty „Nebokraj”. System ten jest przeznaczony do naprawy i konserwacji dronów.

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