Компания SkyForce представила новые оптоволоконные FPV-дроны Cronus и Hera

Украинская компания SkyForce завершила испытания и сертифицировала два новых оптоволоконных FPV-дрона — Cronus 13″ и Hera 15″ с катушками связи на 25 и 30 км.

Обе модели разработаны в версиях с дневными и ночными камерами и уже готовы к заказам для использования на фронте.

CRONUS 13″ — FPV-беспилотник с оптоволоконным каналом управления и кабелем длиной 25 км. По данным производителя, он оснащен аналоговым видеосигналом, имеет крейсерскую скорость 60 км/ч и способен находиться в воздухе до 24 минут. На Brave1 Market представлены версии дрона с дневной и ночной камерами. Стоимость модификации с дневной камерой — более 102 000 грн, а с ночной — 136 000 грн. Также CRONUS 13″ можно заказать в составе беспилотного комплекса, цена которого составляет 10 млн грн.

Еще одна разработка компании — FPV-дрон HERA 15″, оснащенный оптоволоконной катушкой длиной 30 км. По словам разработчиков, беспилотник имеет крейсерскую скорость 60 км/ч, может нести полезную нагрузку массой до 3 кг и находиться в воздухе до 28 минут.

Источник: LIGA.net.

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