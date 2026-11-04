ВАКС обязал и.о. генерального прокурора Ковальского возбудить дело против Давида Арахамии

Следственный судья Высшего антикоррупционного суда Маркиян Галабала удовлетворил жалобу Центра по противодействию коррупции на бездействие исполняющего обязанности генерального прокурора Антона Ковальского.

Судебное решение обязывает главу Офиса генерального прокурора внести в Единый реестр досудебных расследований сведения о возможном правонарушении председателя парламентской фракции «Слуга народа» Давида Арахамии.

Как пояснили в Центре противодействия коррупции, 19 октября они подали заявление о вероятной раздаче Арахамией «конвертов» депутатам за голосование. Ковальский ответил так же, как и предыдущий генпрокурор Кравченко: мол, НАБУ уже ведет расследование, и переслал заявление туда. Но зарегистрировать дело в отношении нардепа может только генеральный прокурор. НАБУ именно это и подтвердило: без регистрации Бюро расследовать дело Арахамии не может.

Источник: ЦПК.

Центр противодействия коррупции (ЦПК) подал заявление о возможном преступлении главы фракции «Слуга народа» Давида Арахамии. Обращение было адресовано временно исполняющему обязанности генерального прокурора Антону Ковальскому после того, как предыдущий глава Офиса генпрокурора Руслан Кравченко не возбудил производство по предыдущему заявлению. В ЦПК считают, что в действиях Арахамии могут быть признаки получения неправомерной выгоды, однако это утверждение еще должно быть проверено правоохранительными органами.

Верховный Суд должен установить законность пребывания Ковальского на должности и. о. Генерального прокурора Украины. По иску бывшего народного депутата Украины Игоря Мосийчука был поднят вопрос о наличии надлежащих полномочий у действующего исполняющего обязанности Генерального прокурора Ковальского.

НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура получили судебное разрешение на взятие биологических образцов у помощника председателя фракции «Слуга народа» Давида Арахамии по делу о возможных выплатах народным депутатам в конвертах. По информации журналиста Михаила Ткача, следователи могут пытаться установить связь между изъятыми деньгами и руководством фракции, в частности путем исследования отпечатков на купюрах. Журналист Юрий Николов отмечает, что это может свидетельствовать о дальнейшем развитии расследования.

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