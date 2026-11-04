WAKS nakazał pełniącemu obowiązki prokuratora generalnego Kowalskiemu wszcząć postępowanie przeciwko Dawidowi Arakhamii

Sędzia śledczy Najwyższego Sądu Antykorupcyjnego Markijan Galabala uwzględnił skargę Centrum Przeciwdziałania Korupcji dotyczącą bezczynności pełniącego obowiązki prokuratora generalnego Antona Kowalskiego.

Orzeczenie sądu zobowiązuje szefa Prokuratury Generalnej do wpisania do Jednolitego Rejestru Postępowań Przedprocesowych informacji o możliwym wykroczeniu przewodniczącego frakcji parlamentarnej „Sługa Narodu” Dawida Arachamii.

Jak wyjaśniono w Centrum Przeciwdziałania Korupcji, 19 października złożono tam oświadczenie dotyczące prawdopodobnego rozdawania przez Arachamiję „kopert” posłom w zamian za głosy. Kowalski odpowiedział tak samo jak poprzedni prokurator generalny Kravchenko: rzekomo NABU już prowadzi dochodzenie w tej sprawie i przekazał tam zgłoszenie. Jednak tylko prokurator generalny może wszcząć postępowanie w sprawie posła. NABU właśnie to potwierdziło: bez wszczęcia postępowania Biuro nie może prowadzić śledztwa w sprawie Arakhamii.

Źródło: Centrum Przeciwdziałania Korupcji (CPC).

Centrum Przeciwdziałania Korupcji (CPK) złożyło zawiadomienie o możliwym przestępstwie popełnionym przez przewodniczącego frakcji „Sługa Narodu” Dawida Arachamii. Zgłoszenie skierowano do pełniącego obowiązki prokuratora generalnego Antona Kowalskiego po tym, jak poprzedni szef Biura Prokuratora Generalnego Rusłan Kravczenko nie wszczął postępowania w sprawie poprzedniego zgłoszenia. W CPC uważa się, że w działaniach Arakhamii mogą występować oznaki uzyskania nielegalnej korzyści, jednak twierdzenie to musi jeszcze zostać zweryfikowane przez organy ścigania.

Sąd Najwyższy ma ustalić zgodność z prawem sprawowania przez Kowalskiego funkcji pełniącego obowiązki prokuratora generalnego Ukrainy. Na podstawie pozwu byłego posła do parlamentu Ukrainy Igora Mosijczuka podniesiono kwestię posiadania odpowiednich uprawnień przez obecnego pełniącego obowiązki prokuratora generalnego Kowalskiego.

NABU i Specjalistyczna Prokuratura Antykorupcyjna uzyskały zgodę sądu na pobranie próbek biologicznych od asystenta przewodniczącego frakcji „Sługa Narodu” Dawida Arakhamii w sprawie dotyczącej domniemanych wypłat dla posłów w kopertach. Według informacji dziennikarza Mykhaila Tkacza śledczy mogą próbować ustalić związek między skonfiskowanymi pieniędzmi a kierownictwem frakcji, w szczególności poprzez badanie odcisków palców na banknotach. Dziennikarz Jurij Nikolow zauważa, że może to świadczyć o dalszym rozwoju śledztwa.

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