最高反腐败委员会责令代理总检察长科瓦尔斯基对大卫·阿拉哈米亚提起诉讼

最高反腐败法院的调查法官马尔基扬·加拉巴拉裁定，支持反腐败中心针对代理总检察长安东·科瓦尔斯基不作为提出的申诉。

该法院裁决责成总检察长办公室负责人将“人民公仆”议会党团主席大卫·阿拉哈米亚涉嫌违法行为的相关信息录入《统一审前调查登记册》。

据反腐败中心解释，他们于10月19日提交了申诉，指控阿拉哈米亚涉嫌为换取议员投票而向其分发“信封”。 科瓦尔斯基的回应与前总检察长克拉夫琴科如出一辙：称国家反腐败局（NABU）已在调查此事，并将该申诉转交给了该局。 但只有总检察长才有权对涉及国民议会议员的案件立案。国家反腐败局（NABU）也证实了这一点：未经立案，该局无法对阿拉哈米亚展开调查。

来源：反腐败中心（ЦПК）。

反腐败中心（ЦПК）就“人民公仆”党团主席大卫·阿拉哈米亚涉嫌犯罪一事提交了申诉。 此前，总检察长办公室前负责人鲁斯兰·克拉夫琴科未就先前的举报立案，因此该举报书被转交给了总检察长临时代理安东·科瓦尔斯基。 反腐败中心认为，阿拉哈米亚的行为可能存在收受不正当利益的迹象，但这一说法尚需执法部门核实。

最高法院应裁定科瓦尔斯基担任乌克兰总检察长代理人的合法性。 根据乌克兰前人民代表伊戈尔·莫西伊丘克的起诉，现任代理总检察长科瓦尔斯基是否具备相应职权的问题已被提上议程。

国家反腐败局（NABU）和专门反腐败检察院已获得法院许可，可在涉及向议员支付“信封款”的案件中，对“人民公仆”党团主席助理大卫·阿拉哈米亚采集生物样本。 据记者米哈伊尔·特卡奇报道，调查人员可能会试图通过分析纸币上的指纹等证据，查明被查获的现金与该党团领导层之间的关联。记者尤里·尼科洛夫指出，这可能预示着调查将进一步深入。

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