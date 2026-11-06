乌克兰国家边防局并未记录到因担心严冬而出境的公民数量有所增加。相反，与9月相比，边境的旅客流量有所减少。

他驳斥了关于因预期严冬而离境的乌克兰人数量增加的说法，并列举了相关统计数据。

“10月份共有306万公民过境，其中85%为乌克兰公民。 9月份的旅客流量为330万人次——也就是说，呈下降趋势。而且就最近几天而言，如果算上11月，我们也没有看到旅客流量增加的迹象，”德姆琴科指出。

据乌克兰边防局发言人称，10月出境与入境乌克兰的人数比例约为50%对50%。也就是说，既没有出境人数占优的情况，也没有返回乌克兰的人数增加。

11月也出现了类似的情况。

总体而言，工作日期间，全线边境每日约有8万名公民过境。周末客流量通常会增加，往返两方向的过境人数可能达到9万至10万。

“但总体而言，目前旅客流量的走势并未呈现上升趋势，无论是出境还是入境，都没有明显的优势，”安德烈·德姆琴科总结道。

乌克兰边防局发言人安德烈·德姆琴科在电视节目中通报了这一情况。

需要指出的是，乌克兰和斯洛伐克已就乌克兰“eCherga”系统在斯洛伐克一侧边境的启用准备工作达成一致。 两国签署了一份意向书，计划共同推进电子排队系统的建设，并改善过境口岸的交通流量。斯洛伐克成为乌克兰首个与之正式达成此类协议的国家。

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