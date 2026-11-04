В Украину надвигается похолодание и первый снег: прогноз на 5–7 ноября

В ближайшие дни в Украине понизится температура воздуха, а в отдельных регионах ожидаются дожди, мокрый снег и ночные морозы.

В четверг, 5 ноября, будет преобладать сухая погода с облачностью и прояснениями. Ночью температура составит от +3° до -3°, на крайнем юге — до +7°. Днем ожидается +4…+9°.

В пятницу, 6 ноября, в большинстве областей прогнозируются небольшие дожди и мокрый снег. Температура в течение суток составит +0…+6°. В Карпатах и на Закарпатье ночью возможны морозы до -5°.

В субботу, 7 ноября, местами ожидается небольшой снег. Ночью он возможен в большинстве регионов, кроме западных областей, а днем — на юго-востоке. Температура ночью составит от +3° до -3°, днём — от 0° до +6°.

Источник: Украинский гидрометеорологический центр

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