W Ukrainie nadchodzi ochłodzenie i pierwszy śnieg: prognoza na 5–7 listopada

W najbliższych dniach w Ukrainie spadnie temperatura powietrza, a w niektórych regionach spodziewane są deszcze, mokry śnieg i nocne przymrozki.

W czwartek, 5 listopada, przeważać będzie sucha pogoda z zachmurzeniem i przejaśnieniami. W nocy temperatura wyniesie od +3° do -3°, na skrajnym południu — do +7°. W ciągu dnia spodziewane są temperatury od +4° do +9°.

W piątek, 6 listopada, w większości obwodów prognozowane są niewielkie opady deszczu i mokry śnieg. Temperatura w ciągu doby wyniesie od +0° do +6°. W Karpatach i na Zakarpaciu w nocy możliwe są przymrozki do -5°.

W sobotę, 7 listopada, miejscami spodziewane są niewielkie opady śniegu. W nocy mogą one wystąpić w większości regionów, z wyjątkiem obwodów zachodnich, a w ciągu dnia — na południowym wschodzie. Temperatura w nocy wyniesie od +3° do -3°, a w ciągu dnia — od 0° do +6°.

Źródło: Ukraińskie Centrum Hydrometeorologiczne

Czytaj nas na