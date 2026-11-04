+4° Киев +6° Варшава +23° Вашингтон
$ 45.57 € 51.27 zł 11.65
$ 45.57 € 51.27 zł 11.65
+4° Киев +6° Варшава +23° Вашингтон
Новости Украина

Видео: Зеленский прибыл с визитом в Испанию

UA NEWS 04 Ноября 2026 18:29
Видео: Зеленский прибыл с визитом в Испанию

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подготовке важных встреч и переговоров в испанском Мадриде. 

Главными темами станут укрепление украинской ПВО, защита населения, сотрудничество в области обороны и развитие производства.

 По словам главы государства, Украина также готовит новые шаги в сотрудничестве с Испанией.

Кроме того, в ближайшие дни запланированы контакты с представителями США. Украина координирует действия с партнерами для достижения конкретных результатов в вопросах безопасности и дальнейшего продвижения к миру.

Источник: Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром обороны Германии Борисом Писториусом и обсудил ускорение поставок ракет PAC-2 немецкого производства для систем Patriot на фоне хронического дефицита перехватчиков.

Президент Украины Владимир Зеленский 3 ноября находится с визитом в Берлине, где должен встретиться с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Визит украинского лидера официально подтвердили в немецком правительстве.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина продолжит отвечать на российские удары, в частности по мостам. По его словам, Россия также атакует гражданскую инфраструктуру — склады, дата-центры и объекты мобильной связи. Зеленский подчеркнул, что Украина не планирует оставлять такие удары без ответа.

Читай нас в
Загружай наше приложение