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Film: Zełenski przybył z wizytą do Hiszpanii

UA NEWS 04 listopada 2026 18:29
Film: Zełenski przybył z wizytą do Hiszpanii

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował o przygotowaniach do ważnych spotkań i rozmów w hiszpańskim Madrycie. 

Głównymi tematami będą wzmocnienie ukraińskiej obrony przeciwlotniczej, ochrona ludności, współpraca w dziedzinie obronności oraz rozwój produkcji.

 Według głowy państwa Ukraina przygotowuje również nowe działania w ramach współpracy z Hiszpanią.

Ponadto w najbliższych dniach zaplanowano spotkania z przedstawicielami Stanów Zjednoczonych. Ukraina koordynuje działania z partnerami, aby osiągnąć konkretne wyniki w kwestiach bezpieczeństwa i dalszego dążenia do pokoju.

Źródło: Wołodymyr Zełenski

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski spotkał się z ministrem obrony Niemiec Borisem Pistoriusem i omówił przyspieszenie dostaw rakiet PAC-2 produkcji niemieckiej do systemów Patriot w związku z chronicznym niedoborem pocisków przechwytujących.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przebywa 3 listopada z wizytą w Berlinie, gdzie ma spotkać się z kanclerzem Niemiec Fryderykiem Merzem. Wizytę ukraińskiego przywódcy oficjalnie potwierdził niemiecki rząd.

Prezydent Wołodymyr Zełenski oświadczył, że Ukraina będzie nadal odpowiadać na rosyjskie ataki, w szczególności na mosty. Jak powiedział, Rosja atakuje również infrastrukturę cywilną – magazyny, centra danych i obiekty łączności komórkowej. Zełenski podkreślił, że Ukraina nie zamierza pozostawić takich ataków bez odpowiedzi.

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