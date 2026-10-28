Полмиллиарда евро на ПВО и дроны — Нидерланды увеличивают помощь Украине

Нидерланды предоставят Украине дополнительную военную помощь в размере 500 млн евро. В новый пакет войдут, в частности, средства противовоздушной обороны и беспилотники для защиты от российских воздушных атак. Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Нидерланды выделят Украине ещё 500 млн евро на военную поддержку. По словам премьера, новый пакет предусматривает поставку средств ПВО и беспилотников. Это оборудование должно помочь Украине защищаться от постоянных российских воздушных атак. Российские войска продолжают применять ракеты и ударные дроны против украинских городов и инфраструктуры, поэтому укрепление противовоздушной обороны остается одной из ключевых задач для Украины.

«Сегодня я также могу объявить о дополнительном пакете военной помощи на сумму 500 миллионов евро. Он включает, в частности, средства ПВО и беспилотники, предназначенные для защиты от непрекращающихся российских воздушных атак», — заявил Йеттен. В то же время в сообщении не уточнили, какие именно системы противовоздушной обороны и модели беспилотников получит Украина. Также не назвали конкретных сроков поставки оборудования.

Йеттен заявил, что Россия не демонстрирует готовности остановить войну

Во время пресс-конференции премьер-министр Нидерландов подчеркнул, что пока нет признаков готовности России прекратить атаки на Украину. По его словам, Москва пытается измотать украинское общество, подорвать его боевой дух и нанести ущерб экономике.

Однако Йеттен заявил, что Россия не достигнет этой цели благодаря стойкости украинцев. Он также подчеркнул, что международные партнеры должны и в дальнейшем поддерживать Украину. «Прежде всего благодаря необычайному мужеству и несокрушимой стойкости самих украинцев. Мы, как союзники, должны и впредь осознавать, что наша непрерывная поддержка имеет решающее значение», — сказал премьер.

По его словам, Нидерланды и впредь будут поддерживать усилия, направленные на достижение справедливого и прочного мира для Украины. В то же время в стране считают важным продолжать давление на Россию, чтобы заставить её прекратить агрессию.

Нидерланды поддерживают дипломатические усилия

Йеттен также заявил, что Нидерланды положительно оценивают дипломатические инициативы, которые могут способствовать установлению мира. В частности, он упомянул телефонный разговор премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере и президента Финляндии Александра Стубба с Владимиром Путиным. По словам главы нидерландского правительства, такие контакты являются частью более широких усилий международных партнеров, направленных на усиление давления на Россию и поиск путей завершения войны.

В то же время Йеттен подчеркнул важность продолжения военной поддержки Украины. Помощь, в частности средства ПВО и беспилотники, должна усилить возможности украинских сил обороны на фоне российских атак.

Ранее Нидерланды объявили о выделении 1,2 млрд евро невоенной помощи

Помимо военной поддержки, правительство Нидерландов объявило о выделении Украине 1,2 млрд евро невоенной помощи. Значительную часть этих средств планируется направить на поддержку украинской энергетики и привлечение нидерландского бизнеса к восстановлению страны. В частности, 40 млн евро предусмотрено на неотложный ремонт энергетической инфраструктуры. Еще 55 млн евро должны пойти на поставку энергетического оборудования, необходимого для восстановления и стабильной работы энергосистемы.

Отдельно 136 млн евро выделено на поддержку партнерства между украинскими и нидерландскими компаниями. Кроме того, 19,5 млн евро будет направлено на страхование экспортных кредитов. Это должно помочь снизить финансовые риски для нидерландских предприятий, работающих с Украиной.

Таким образом, поддержка Нидерландов охватывает как военные нужды Украины, так и восстановление критически важной инфраструктуры и экономическое сотрудничество. Новый пакет на 500 млн евро призван усилить защиту от российских воздушных атак, а невоенная помощь — способствовать восстановлению энергетики и привлечению иностранного бизнеса к восстановлению страны. Об этом Роб Йеттен сообщил во время встречи с Владимиром Зеленским в Нидерландах.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Нидерланды. Там он планирует встретиться с премьер-министром Робом Йеттеном, представителями украинского и нидерландского бизнеса, а также с королем Виллемом-Александром. Среди главных тем переговоров — оборонное и экономическое сотрудничество, укрепление украинской противовоздушной обороны и дальнейшая поддержка Украины.

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