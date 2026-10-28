США передали Україні обладнання для розмінування

0:00 / 0:00

Сполучені Штати передали Державній спеціальній службі транспорту України (ДССТ) нову партію спеціалізованого обладнання для розмінування загальною вартістю 7,9 млн доларів.

Отримано обладнання для безпечного очищення територій від протипіхотних мін та вибухонебезпечних предметів, що не вибухнули. У дипломатичному представництві підкреслили, що протимінна діяльність захищає також економічні інтереси США, створюючи безпечні умови для роботи американського бізнесу в Україні.

За даними посольства США, за американського фінансування пройшли підготовку понад 2200 саперів ДССТ, які вже повернули до безпечного використання 1764 кв. км українських земель, знешкодивши понад 262 тисячі вибухонебезпечних предметів.

Джерело: hromadske.

Три українські розробники отримають гранти до $100 тисяч на технології для розмінування

Україна та JICA створять мережу лабораторій для аналізу ґрунтів після розмінування

Міжнародна організація призупинила розмінування в Україні після загибелі працівників

Читай нас у