Зеленский подписал законы о налогах на посылки и отчетности онлайн-платформ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о налогообложении международных посылок и введении отчетности цифровых платформ о доходах пользователей. Новые правила предусматривают отмену налоговых льгот для части международных отправлений и автоматический обмен информацией о доходах, полученных через онлайн-сервисы.

Принятие соответствующих законов является одним из структурных ориентиров новой программы расширенного финансирования EFF Международного валютного фонда. Украина должна была выполнить соответствующие условия до конца марта 2026 года.

Кроме того, отмена НДС-льготы для международных посылок и введение автоматического обмена информацией о доходах на цифровых платформах являются условиями получения Украиной первого транша кредитной помощи от ЕС в рамках Ukraine Support Loan.

Законы предусматривают внесение изменений в Налоговый и Таможенный кодексы Украины в части налогообложения товаров, приобретаемых через маркетплейсы и доставляемых из-за рубежа.

НДС будет распространяться на международные онлайн-покупки стоимостью до 150 евро, а начислять и уплачивать налог должны электронные платформы.

В то же время предусмотрено исключение: некоммерческие международные посылки стоимостью до 45 евро останутся освобожденными от НДС.

По оценкам авторов законопроекта, введение налога на международные онлайн-покупки может приносить государственному бюджету около 10 млрд грн ежегодно.

Эти средства планируется направлять в специальный фонд государственного бюджета на нужды Вооруженных сил Украины.

Еще одно направление изменений — внедрение системы обмена налоговой информацией в соответствии с европейскими правилами.

Цифровые платформы будут передавать налоговой службе информацию о доходах своих пользователей. Новые требования будут касаться деятельности через электронные сервисы, в частности продажи товаров и оказания услуг.

Документ определяет порядок отчетности цифровых платформ о доходах пользователей. Это должно обеспечить автоматизированный обмен соответствующей налоговой информацией и приблизить украинские правила к европейским стандартам.

Таким образом, подписанные Владимиром Зеленским законы предусматривают изменения как для международной онлайн-торговли, так и для пользователей цифровых сервисов. Ожидается, что налогообложение части международных покупок обеспечит дополнительные поступления в бюджет, а отчетность платформ будет способствовать более прозрачному учету доходов.

Карточки соответствующих законопроектов № 15111-д, № 16051−1 и № 15460 с подписью президента были опубликованы на сайте Верховной Рады.

Напомним, президент Владимир Зеленский подписал законы, изменяющие правила налогообложения товаров, заказанных через иностранные маркетплейсы. Согласно новым правилам, НДС в размере 20% будет начисляться на такие покупки независимо от их стоимости, начиная с первого евро. При этом некоммерческие посылки стоимостью до 45 евро останутся безналоговыми, а нововведения должны вступить в силу не ранее июля 2027 года.

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