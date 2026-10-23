泽连斯基签署了关于包裹征税及在线平台信息申报的法律

乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基签署了关于对国际包裹征税以及要求数字平台申报用户收入的法律。 新规定要求取消部分国际邮寄物品的税收优惠，并自动交换通过在线服务获得的收入信息。

相关法律的通过是国际货币基金组织（IMF）新“扩展融资计划”（EFF）的结构性里程碑之一。乌克兰须在2026年3月底前履行相关条件。

此外，取消国际包裹的增值税优惠以及实施数字平台收入信息的自动交换，是乌克兰在“乌克兰支持贷款”（Ukraine Support Loan）框架下获得欧盟首笔贷款援助的条件。

相关法律规定，将对《乌克兰税法》和《乌克兰海关法》进行修订，以规范通过电商平台购买并从国外配送的商品的征税事宜。

增值税将适用于价值不超过150欧元的国际网购商品，且应由电子平台负责计算并缴纳该税款。

同时设有例外条款：价值不超过45欧元的非商业性国际包裹将继续免征增值税。

据该法案起草者的估算，对国际网购征收增值税每年可为国家预算带来约100亿格里夫纳的收入。

这些资金计划拨入国家预算的专项基金，用于满足乌克兰武装部队的需求。

另一项改革方向是——根据欧洲规则建立税务信息交换体系。

数字平台将向税务部门提交其用户收入信息。新规定将适用于通过电子服务开展的业务，特别是商品销售和服务提供。

该文件规定了数字平台报告用户收入的程序。此举旨在确保相关税务信息的自动化交换，并使乌克兰的法规更接近欧洲标准。

因此，弗拉基米尔·泽连斯基签署的这些法律将对国际在线贸易和数字服务用户带来变化。 预计对部分国际购物征收税收将为预算带来额外收入，而各平台的申报制度将有助于实现收入核算的透明化。

带有总统签名的相关法案第15111-д号、第16051−1号和第15460号的摘要已在最高拉达网站上公布。

需要指出的是，总统沃洛迪米尔·泽连斯基此前已签署了修改通过外国电商平台订购商品征税规则的法律。 根据新规定，此类购买将从第一欧元起按20%的税率征收增值税，无论其价值多少。 同时，价值不超过45欧元的非商业包裹仍将免征税款，新规最早将于2027年7月起生效。

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