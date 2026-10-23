Zelenski podpisał ustawy dotyczące podatków od przesyłek oraz sprawozdawczości platform internetowych

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisał ustawy dotyczące opodatkowania przesyłek międzynarodowych oraz wprowadzenia obowiązku sprawozdawczości platform cyfrowych w zakresie dochodów użytkowników. Nowe przepisy przewidują zniesienie ulg podatkowych dla części przesyłek międzynarodowych oraz automatyczną wymianę informacji o dochodach uzyskanych za pośrednictwem serwisów internetowych.

Przyjęcie odpowiednich ustaw stanowi jeden z kluczowych elementów nowego programu rozszerzonego finansowania EFF Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Ukraina miała spełnić odpowiednie warunki do końca marca 2026 roku.

Ponadto zniesienie ulgi VAT dla przesyłek międzynarodowych oraz wprowadzenie automatycznej wymiany informacji o dochodach na platformach cyfrowych stanowią warunki otrzymania przez Ukrainę pierwszej transzy pomocy kredytowej od UE w ramach programu Ukraine Support Loan.

Ustawy przewidują wprowadzenie zmian do kodeksu podatkowego i celnego Ukrainy w zakresie opodatkowania towarów kupowanych za pośrednictwem platform handlowych i dostarczanych z zagranicy.

Podatek VAT będzie miał zastosowanie do międzynarodowych zakupów internetowych o wartości do 150 euro, a obowiązek naliczania i odprowadzania podatku spoczywa na platformach elektronicznych.

Jednocześnie przewidziano wyjątek: niekomercyjne przesyłki międzynarodowe o wartości do 45 euro pozostaną zwolnione z podatku VAT.

Według szacunków autorów projektu ustawy wprowadzenie podatku od międzynarodowych zakupów internetowych może przynosić budżetowi państwa około 10 mld hrywien rocznie.

Środki te planuje się przeznaczyć do specjalnego funduszu budżetu państwa na potrzeby Sił Zbrojnych Ukrainy.

Kolejnym kierunkiem zmian jest wprowadzenie systemu wymiany informacji podatkowych zgodnie z przepisami europejskimi.

Platformy cyfrowe będą przekazywać organom podatkowym informacje o dochodach swoich użytkowników. Nowe wymogi będą dotyczyły działalności prowadzonej za pośrednictwem usług elektronicznych, w szczególności sprzedaży towarów i świadczenia usług.

Dokument określa tryb sprawozdawczości platform cyfrowych w zakresie dochodów użytkowników. Ma to zapewnić zautomatyzowaną wymianę odpowiednich informacji podatkowych oraz zbliżyć ukraińskie przepisy do standardów europejskich.

Zatem ustawy podpisane przez Wołodymyra Zełenskiego przewidują zmiany zarówno w zakresie międzynarodowego handlu internetowego, jak i dla użytkowników usług cyfrowych. Oczekuje się, że opodatkowanie części międzynarodowych zakupów zapewni dodatkowe wpływy do budżetu, a sprawozdawczość platform przyczyni się do większej przejrzystości w rozliczaniu dochodów.

Karty odpowiednich projektów ustaw nr 15111-d, nr 16051−1 oraz nr 15460 z podpisem prezydenta zostały opublikowane na stronie internetowej Rady Najwyższej.

Przypomnijmy, że prezydent Wołodymyr Zełenski podpisał ustawy zmieniające zasady opodatkowania towarów zamawianych za pośrednictwem zagranicznych platform handlowych. Zgodnie z nowymi przepisami od takich zakupów będzie naliczany podatek VAT w wysokości 20%, niezależnie od ich wartości, już od pierwszego euro. Jednocześnie przesyłki niekomercyjne o wartości do 45 euro pozostaną zwolnione z podatku, a nowe przepisy mają wejść w życie nie wcześniej niż w lipcu 2027 roku.

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