Rezerwa+ wznowiła wydawanie odroczeń od mobilizacji dla wszystkich kategorii

Ministerstwo Obrony Ukrainy przywróciło dostęp do usługi składania wniosków o odroczenie mobilizacji w aplikacji „Rezerwa+”. Usługa znów działa normalnie od poniedziałku, 26 października.

Przywrócono usługi związane z posiadaniem dzieci, opieką nad bliskimi oraz statusem rodziny obrońcy lub obrończyni. W ministerstwie wyjaśniono, że tymczasowe ograniczenia były spowodowane przeprowadzaniem planowych prac technicznych w systemach Ministerstwa Sprawiedliwości, które obecnie zostały całkowicie zakończone, w związku z czym wszystkie usługi w aplikacji działają bez zakłóceń.

Źródło: Ministerstwo Obrony Ukrainy.

Od 23 października o godz. 22:00 w aplikacji „Rezerwa+” tymczasowo nie można było ubiegać się o niektóre odroczenia z powodu planowanych prac technicznych w systemach Ministerstwa Sprawiedliwości.

Wcześniej w aplikacji „Rezerwa+” ponownie można było składać wnioski o odroczenia związane z niepełnosprawnością. Chodzi o przypadki, w których niepełnosprawność dotyczy samego osoby podlegającej obowiązkowi wojskowemu, jej dziecka lub rodziców. Działanie serwisu zostało przywrócone po zakończeniu prac technicznych w systemach Ministerstwa Polityki Społecznej.

28 września w aplikacji „Rezerw+” wystąpiła awaria techniczna. Część użytkowników nie może uruchomić serwisu ani wyświetlić swoich danych ewidencyjnych dotyczących służby wojskowej.

Nauczyciele i inni pracownicy pedagogiczni placówek ogólnodostępnego szkolnictwa średniego mogą teraz ubiegać się o odroczenie mobilizacji bezpośrednio za pośrednictwem aplikacji „Rezerwa+”. System automatycznie weryfikuje niezbędne dane.

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