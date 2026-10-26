«Резерв+» возобновил оформление отсрочек от мобилизации для всех категорий

Министерство обороны Украины возобновило доступ к услуге оформления отсрочек от мобилизации в приложении «Резерв+». Сервис вновь работает в штатном режиме с понедельника, 26 октября.

Восстановление коснулось услуг, связанных с наличием детей, уходом за близкими и статусом семьи защитника или защитницы. В ведомстве пояснили, что временные ограничения были вызваны проведением плановых технических работ в системах Министерства юстиции, которые в настоящее время полностью завершены, поэтому все сервисы в приложении функционируют без сбоев.

Источник: Министерство обороны Украины.

С 23 октября в 22:00 в приложении «Резерв+» временно было невозможно оформить некоторые отсрочки из-за плановых технических работ в системах Минюста.

Ранее в приложении «Резерв+» вновь стало возможно оформлять отсрочки, связанные с инвалидностью. Речь идет о случаях, когда инвалидность касается самого военнообязанного, его ребенка или родителей. Работа сервиса была возобновлена после завершения технических работ в системах Минсоцполитики.

28 сентября в работе приложения «Резерв+» произошел технический сбой. Часть пользователей не может загрузить сервис и просмотреть свои военно-учетные данные.

Учителя и другие педагогические работники учреждений общего среднего образования теперь могут оформить отсрочку от мобилизации непосредственно через приложение «Резерв+». Система автоматически проверяет необходимые данные.

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