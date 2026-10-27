После шторма в Одесской области вновь обнаружили нефть на побережье национального парка

На побережье национального природного парка «Тузловские лиманы» в Одесской области после шторма вновь обнаружили растительное масло. Оно попало в Чёрное море после российского удара по порту Чёрноморска в апреле 2026 года. По оценке эколога Ивана Русева, по состоянию на вечер 26 октября площадь загрязнения достигла около 100 тысяч квадратных метров.

О повторном загрязнении побережья 27 октября сообщил эколог и сотрудник национального парка Иван Русев. По его словам, после сильного восточного ветра и шторма 26 октября остатки нефти вновь появились на пляжах и песчаных берегах в разных частях заповедной территории. «Нефть продолжает загрязнять песчаную пересыпь в Национальном природном парке «Тузловские лиманы», в том числе и его заповедную зону», — отметил Русев.

В ходе обследования специалисты обнаружили загрязненные участки на побережье. Изначально их общая площадь составляла около 10 тысяч квадратных метров. Однако к вечеру того же дня загрязнение распространилось значительно дальше и охватило, по оценке эколога, примерно 100 тысяч квадратных метров. Речь идет о песчаном пересыпе — узкой полосе суши, отделяющей морскую воду от лиманов. Эта территория важна для местных природных комплексов, ведь здесь обитают различные мелкие организмы, от которых зависит состояние всей экосистемы.

Как масло попало в море

Загрязнение связывают с российским ударом по порту Черноморска 26 апреля 2026 года. Тогда в результате атаки был поврежден резервуар с подсолнечным маслом, часть которого попала в воду. По данным, которые ранее приводили экологи, в морскую среду могло вылиться около 6,5 тысячи тонн масла.

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После аварии загрязнение не исчезло полностью. Часть масла осела на морском дне, а остальные остатки продолжили перемещаться с течением воды. Впоследствии их начало выносить на побережье, в частности на территорию «Тузловских лиманов», которая расположена далеко от места утечки.

Штормы способствуют повторному появлению загрязнения. Сильные волны поднимают остатки нефти с мелководья и морского дна, после чего они снова попадают в воду и оседают на берегах. Поэтому даже после длительного периода, когда пляжи кажутся чистыми, новый шторм может принести на них загрязнение.

Как масло влияет на природу

По словам Русева, растительное масло наносит вред мелким организмам, обитающим в песке и на морском дне. Оно может проникать между песчинками и нарушать условия, необходимые для жизни микроорганизмов и других обитателей прибрежной зоны.

Особую опасность представляет воздействие на микробиоценозы — естественные сообщества микроорганизмов, которые взаимодействуют между собой и с окружающей средой. Они участвуют в природных процессах и помогают поддерживать баланс экосистемы. Когда такие сообщества подвергаются негативному воздействию, это может сказаться и на других организмах, которые зависят от них.

Загрязнение также угрожает водным обитателям и биоразнообразию прибрежной территории. Ранее экологи уже сообщали о погибших морских организмах на побережье после загрязнения нефтью. В то же время масштабы воздействия каждого нового сброса требуют отдельного наблюдения.

Загрязнение может вернуться снова

Повторное появление нефти после шторма свидетельствует о том, что последствия апрельской утечки до сих пор остаются заметными. Загрязняющее вещество может накапливаться на дне, скрываться под слоями песка и вновь выходить на поверхность во время сильного волнения моря. Из-за этого очистка побережья затрудняется: даже если определенный участок временно выглядит чистым, это не означает, что загрязнение полностью исчезло. Экологам приходится повторно обследовать берег и следить за изменениями после штормов.

Национальный природный парк «Тузловские лиманы» является важной природоохранной территорией Одесской области. Длительное загрязнение его побережья создает дополнительную нагрузку на морские и прибрежные экосистемы. Поэтому специалисты продолжают фиксировать новые случаи появления нефти, оценивать масштабы загрязнения и его возможные последствия для природы. О повторном загрязнении побережья 27 октября сообщил в Facebook эколог Иван Русев.

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