В Украине ограничили доступ посторонних лиц к укрытиям в школах и детских садах

В Украине изменили правила пользования укрытиями в учебных заведениях. Во время очного обучения школьные укрытия будут предназначаться в первую очередь для учеников и учителей, а укрытия в детских садах будут использоваться исключительно для защиты детей и сотрудников. В то же время при определенных условиях местные власти смогут разрешить одновременное пребывание в школьных укрытиях участников образовательного процесса и других граждан.

Согласно постановлению, укрытия в учреждениях дошкольного образования будут использоваться исключительно для защиты участников образовательного процесса — детей и работников.

В школах во время очного обучения защитные сооружения также будут предназначаться в первую очередь для учащихся и учителей.

В то же время по решению местных органов исполнительной власти или органов местного самоуправления в школьном укрытии смогут одновременно находиться как участники образовательного процесса, так и представители других категорий населения.

Порядок такого использования должен определить балансодержатель укрытия — учредитель или руководитель соответствующего учебного заведения.

Перед принятием решения о совместном использовании школьного укрытия необходимо оценить, можно ли организовать безопасное пребывание в нем учащихся, работников учреждения и других граждан.

В частности, необходимо предусмотреть:

Зонирование помещений с четким определением мест для учащихся и других граждан.

Порядок сопровождения посторонних лиц к укрытию сотрудниками охраны, техническим или другим персоналом учреждения в ночное время, в выходные и праздничные дни.

Ограничение доступа к другим помещениям и территории учреждения , кроме самого укрытия и пути к нему.

Установку указателей, схем и правил поведения на территории учреждения и пользования его имуществом с учетом потребностей людей с инвалидностью и маломобильных групп населения.

Обнародование информации об укрытиях, в которые могут допускаться посторонние лица, а также правил пользования ими.

Информацию о таких защитных сооружениях должны публиковать на официальных веб-порталах учредителей учебных заведений или самих заведений. При этом будут учитываться наличие свободной площади и время, когда укрытие можно использовать для защиты других граждан.

Если местные власти примут решение об одновременном пребывании учащихся и других граждан в школьном убежище, руководство учреждения должно обеспечить безопасность детей.

В течение всего времени пребывания учащихся в укрытии должны присутствовать педагогические работники, психолог, а также сотрудник полиции или службы охраны — при наличии.

Кроме того, необходимо разграничить зоны для учащихся и других граждан, а по возможности — выделить для них отдельные помещения. Маршруты передвижения этих групп к укрытию и обратно должны как можно меньше пересекаться.

Для участников образовательного процесса также должны быть доступны отдельные санузлы.

Для детей с особыми образовательными потребностями предусмотрена отдельная комната или обособленная часть помещения. Там они смогут психологически разгрузиться и получить необходимые психолого-педагогические и коррекционно-развивающие услуги.

Таким образом, новые правила определяют приоритет защиты учащихся и работников учебных заведений и устанавливают условия, при которых школьные укрытия могут одновременно использовать другие граждане.

Об этом говорится в постановлении Кабинета министров Украины от 15 октября 2026 года № 1288, которым внесены изменения в правила использования защитных сооружений гражданской защиты.

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